«On ne devrait pas se battre pour obtenir une sécurité minimale pour nos enfants», confie une mère dont le fils a été happé mortellement

Avec l’annonce de Québec sur leur nouvelle stratégie de sécurité routière, les traverses piétonnes et les zones scolaires seront touchées. Une mère qui a perdu son fils en 2019, alors qu’il a été happé mortellement par un autobus scolaire, souhaite qu’un réel changement de culture soit opéré auprès des automobilistes.

• À lire aussi: Stratégie de sécurité routière: plus de radars et des amendes plus sévères

• À lire aussi: Sécurité dans les zones scolaires: Marchand prêt à explorer l'ajout de radars photo

• À lire aussi: Rentrée scolaire: des «panneaux jaunes» sur les sacs des élèves pour sensibiliser à la sécurité routière

Le fils de Catherine Ricard, Jules, a été happé mortellement à l’automne 2019, à Sainte-Agathe-des-Monts. Le petit garçon de 13 ans se rendait à pied à la maison, après l’école. Celui-ci s’est engagé vers l’intersection pour traverser la rue et s’est fait happer mortellement par un autobus scolaire.

En entrevue à Mario Dumont, la mère du petit Jules explique que cette intersection était connue pour sa dangerosité, mais aucune mesure n’avait encore été appliquée.

Catherine Ricard explique qu’il y a énormément d’attentes derrière le plan d’action annoncé aujourd’hui. Selon elle, il y a un énorme travail à faire et un réel changement de culture doit être opéré auprès des automobilistes.

Lettre ouverte, couverture médiatique, des parents transformés en brigadiers, les citoyens ont effectué beaucoup de pression auprès du gouvernement avant qu’il ait de réels changements.

«On ne devrait pas se battre pour obtenir une sécurité minimale pour nos enfants. Il faut changer la culture des automobilistes, donc il faut les habituer à respecter le droit des piétons. Cela ne devrait pas être un geste de courtoisie, ça fait partie de la sécurité routière», précise Mme Ricard.

Celle-ci souhaite que de nouveaux aménagements soient construits autour de ces zones scolaires pour la sécurité des piétons.