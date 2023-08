«Pratique illégale»: des employés profitent des données personnelles de clients pour avoir un rendez-vous galant

Plus d’un tiers des adultes de 18 à 34 ans au Royaume-Uni auraient reçu un message non sollicité après avoir remis leurs coordonnées personnelles à une entreprise pour un service, a révélé une étude qui dénonce vivement la pratique illégale et «terrifiante».

«Les gens ont le droit de commander une pizza, de donner leur e-mail contre un reçu ou de se faire livrer leurs courses sans qu'on leur demande ensuite des relations sexuelles ou un rendez-vous un peu plus tard», a martelé mardi Emily Keaney, commissaire adjointe à la politique réglementaire au Bureau du commissaire à l’information (ICO) au Royaume-Uni, à The Guardian.

Si les entreprises ont le devoir de protéger les données personnelles de leurs clients face aux individus mal intentionnés, elles omettent souvent de les protéger contre leurs employés qui peuvent aussi en abuser à des fins personnelles, pour contacter des clients à leur goût, a précisé la femme.

Une pratique qui s’avère «terrifiante» et peut faire sentir le client visé particulièrement «vulnérable», selon ce qu’a témoigné Hannah Smethurst, 23 ans, qui aurait reçu un message sur WhatsApp de la part d’un contracteur de la compagnie aérienne Etihad Airways, alors qu’elle s'apprêtait à embarquer dans un avion.

Mais elle est loin d’être la seule: une étude de l’ICO aurait révélé que près d’un tiers des jeunes adultes de 18 à 34 ans auraient reçu des messages non sollicités après avoir transmis leurs renseignements personnels à une entreprise.

Selon la même étude, 66% du public seraient d’avis qu’il est immoral d’utiliser des données partagées dans un cadre commercial pour contacter un individu à des fins personnelles, a rapporté The Guardian.

«[Les clients] ont le droit de savoir que, quand ils remettent des renseignements personnels, ces derniers ne seront pas utilisés pour leur nuire», a poursuivi la commissaire adjointe, rappelant que ce genre de pratique est illégale.