Rentrée scolaire : une période achalandée pour les organismes alimentaires

La rentrée est une période achalandée pour les organismes alimentaires qui voient les demandes se multiplier pour les familles qui tentent de joindre les deux bouts, avec l'achat du matériel scolaire et du panier d'épicerie.

La Grande Table, prévoit remettre 900 petites boîtes à lunch aux enfants défavorisés cette année. L'an dernier, ce sont 600 repas qui ont été remis.

«On voit l'augmentation des demandes c'est certain (...) Ce n'est pas de la mauvaise volonté mais souvent, malheureusement, ce sont les enfants qui sont laissés pour contre», a affirmé le directeur général de La Grande Table, Vincent Boutin.

Les paniers de la rentrée de la Fondation Rock Guertin reviennent en force cette année. En raison de la demande grandissante, on prévoit produire 1000 paniers, comparativement à 800 l'année dernière.

«Les paniers permettent aux familles de reprendre le souffle parce que tout coûte cher. Pour eux ça vaut vraiment la peine à ce temps-ci de l'année», a mentionné la directrice générale de la Fondation Rock-Guertin, Solange Rodrigue.

Mettre les bouchées doubles

L'équipe de La Grande Tablée a fait peau neuve. Des investissements de 300 000 $ ont été faits pour la cuisine. Un nouveau four, une plonge et cinq employés étaient nécessaires pour s'assurer de répondre aux demandes.

Pour la Fondation Rock Guertin, l'ajout de bénévoles change la donne.

«On a besoin d'eux, chaque jour tout le monde met la main à la pâte. Un s'occupe des dons, l'autre charge les boîtes et tout ça, en étant rapides. Ils n'arrêtent jamais, c'est un don de soi touchant», a souligné Mme Rodrigue.

Un problème criant

Le Club des petits déjeuners n'accepte plus de nouvelles demandes pour la rentrée 2023. Un choix déchirant selon l'organisation.

«On n'a plus le choix. On ne peut pas se permettre d'accepter de nouvelles demandes et de nuire aux jeunes qui profitent déjà des services. On veut rester présents pour eux et offrir des déjeuners avec de belles valeurs nutritives pour les matins», a souligné la conseillère aux ventes à l'achat et à l'inventaire du club des petits déjeuners, Claudine Dessureault.

L'organisme permet actuellement d'aider 3 000 jeunes dans la région de l'Estrie, au sein de 33 programmes/écoles.