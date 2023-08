Saint-Ferdinand se mobilise pour un immigrant

La communauté de Saint-Ferdinand, au Centre-du-Québec, se mobilise pour venir en aide à un de ses citoyens.

Lorenzo Favilli est originaire de la France, mais il habite au Québec depuis 2017. Il est menacé d'expulsion.

Il se bat pour faire renouveler son permis de travail depuis trois ans sans succès.

«J’espère qu’on va m’autoriser à pouvoir travailler», a imploré Lorenzo Favilli.

En 2020, Ottawa a refusé de renouveler son permis de travail. La pandémie a forcé la fermeture des restaurants. Le cuisinier, qui a pourtant de l'expérience, ne peut pas travailler.

Il est diplômé de l’Académie Montpellier en France et de l’École Hôtelière de la Capitale à Québec. C’est à Saint-Ferdinand qu’il souhaite rester et se trouver un emploi.

«Parler français, être qualifié, venir parfaire ses études, venir travailler ici et vouloir rester ici; Lorenzo remplit tout ça», a dit le secrétaire archiviste des Chevaliers de Colomb de Saint-Ferdinand, Benoit Brais.

C’est lui qui l’a pris sous son aile. Il implore le ministre de l’Immigration de lui permettre de rester au sein de la communauté à laquelle il s’est intégré et de lui redonner «sa dignité».

Énorme support de la communauté

Toute la communauté souhaite qu’il reste. Une pétition a été lancée et déjà plus de 2 000 signatures ont été amassées.

«Les gens me disent qu’ils ne veulent pas que je parte, que s’il faut ils vont me cacher dans leurs caves», a lancé en riant Lorenzo Favilli, qui ne prend pas ses propositions au sérieux.

Celui qui veut travailler pourra le faire immédiatement, si Ottawa le lui permettait. Le propriétaire du resto-bar Le William a justement besoin de ses services.

«Ça fait deux ans que les seuls CV que j’ai pour en cuisine sont des étudiants. L’équipe en cuisine est un peu à bout de souffle et quand Lorenzo est venu me proposer ses services, c’était comme un cadeau du ciel», a expliqué Martin Boulet.

D’ailleurs, le député fédéral conservateur de Mégantic-L'Érable, Luc Berthold, a demandé au ministre de l'Immigration, Marc Miller, d'étudier le dossier. Il faudra faire vite parce que le renvoi de Lorenzo pour la France est prévu lundi prochain.

«On n’a pas des mois et des mois à attendre. Lorenzo veut rester, il veut travailler et on a besoin de lui», a mentionné Luc Berthold.

En attendant, les Chevaliers de Colomb soutiennent celui qu'ils ont adopté, mais ils espèrent que la progressera rapidement.