Sécurité routière: Saguenay veut demander des radars photo sur son territoire

La ville de Saguenay compte bien profiter de l'augmentation éventuelle du nombre de radars photo au Québec pour en demander sur son propre territoire.

«C'est une demande qui avait déjà été faite il y a des années, a indiqué le président de la Commission de la sécurité publique de Saguenay, le conseiller municipal Kevin Armstrong. De nombreux conseillers sont d'accord.»

Selon le plan présenté mardi matin par la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault, Québec veut augmenter la sécurité près des écoles primaires et secondaires, en obligeant une limite de vitesse à 30 km /h, ainsi que l'aménagement de zones sécurisées.

La ville voit dans ce plan une occasion pour revenir à la charge avec sa demande de radars photo, dont l'installation ne peut être autorisée que par Québec.

«Saguenay compte 800 traverses piétonnières», a rappelé Kevin Armstrong.L'intervention des policiers n'est pas toujours facile à ces endroits.»

«Nous aimerions donc compter sur des radars photo, mais en gardant pour nous le montant des amendes distribuées », a dit le conseiller. Ce serait normal que l'argent ainsi récolté serve à la sécurité publique du territoire.»

Pour appliquer l'une des facettes de son plan, Québec prévoit une enveloppe de 68 millions de dollars pour soutenir l'effort des municipalités qui devront sécuriser les zones scolaires.