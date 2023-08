Serena Williams a accouché de son deuxième enfant

La joueuse de tennis professionnelle, Serena Williams, et son mari Alexis Ohanian sont maintenant parents d’une deuxième petite fille, Adira. Le couple en a fait l’annonce mardi sur le compte Instagram du père.

«Bienvenue, Adira River Ohanian», a écrit le mari de Serena Williams, sous une photo de famille partagée sur Instagram.

Sur la publication, la famille a expliqué à quel point ils étaient heureux et très chanceux d’accueillir une nouvelle petite fille en santé dans la famille. «Serena William, tu viens de me donner un autre incroyable cadeau», a écrit son mari.

Olympia, le premier bébé de la famille, est plus qu’heureuse d’avoir une petite sœur. «Personne n’est autant excitée qu’elle. Elle voulait tellement ça. Elle priait et le demandait depuis longtemps, alors elle est plus que prête», a précisé au média People, M. Ohanian.

TikTok: @serenawilliams

Quant à Serena Williams, la maman de 41 ans en a fait l’annonce sur une vidéo TikTok. Dans la vidéo, on voit Olympia, son père et sa maman assis autour d’une table, jusqu’au moment où Serena se lève et ramène dans ses bras la petite Adira.