«The Voice Kids»: le parcours de la jeune Québécoise prend fin dans la bonne humeur

Le parcours de la Québécoise Jade Mathieu s’est terminé mardi soir, au télécrochet «The Voice Kids» en France.

La jeune chanteuse de 14 ans, qui faisait partie de l’équipe de Slimane, a interprété pour sa demi-finale la chanson «I have Nothing» de Whitney Houston.

«Chanter une chanson comme ça c’est un monstre. Elle s’y est attaquée avec une aisance et une facilité déconcertante», a d’abord commenté à chaud son entraîneur.

«Quoi qu’il arrive, toi dans ta vie, tu auras le choix de faire ce métier ou non. Dans tous les cas si tu as envie de faire ce métier, tu feras ce métier», lui a ensuite dit Slimane en la remerciant «pour ce cadeau».

«De la haute voltige. Tu as laissé ton cœur sur cette scène parce que tu es vraiment fabriqué pour ça», a aussi commenté Patrick Fiori, qui a avoué avoir eu les frissons à la fin de sa prestation.

Ces bons mots ont évidemment raisonné en Jade, qui amorcera son secondaire 4 dans quelques jours. Cette dernière, qui a déclaré à l’Agence QMI avoir vraiment aimé son expérience malgré tout, voudrait écrire ses chansons et compte vivre de sa musique.

Elle est d’ailleurs actuellement dans un programme de musique-études où elle étudie le jazz et joue dans un big band.

«C’est incroyable les messages qu’on reçoit de plein d’animateurs. Ils la décrivent comme la prochaine Céline [Dion]», a souligné sa mère, Julie Hébert, qui l’a accompagné tout au long de son aventure.

«Quand j’étais là-bas, on dirait que je ne réalisais pas. Dans ma tête c’était comme un rêve. Et quand je regarde à la télé, je ne réalise toujours pas. Je ne me rends pas compte de tout ce que j’ai fait», a confié la jeune chanteuse avec les yeux encore remplis d’étoiles.

La fin d’une étape, le début d’une autre

Être éliminée en demi-finale n’a pas affecté négativement la jeune Québécoise. Au contraire, elle chérit avec beaucoup de fierté son parcours.

«Franchement, ce n’est pas quelque chose qui m’a dérangé. Peu importe qui gagnait, j’étais vraiment heureuse parce que j’avais vécu tout ce que je voulais vivre. J’étais avec des gens que j’aimais et je finissais ça avec eux et je gagnais avec eux, de toutes les manières», a confié Jade qui dit avoir retenu énormément de choses au cours de son passage en France.

Elle en a d’ailleurs profité pour visiter le pays, entre les tournages qui se sont échelonnés sur au moins trois semaines, en janvier dernier. «Découvrir la France, ç’a toujours été quelque chose que je voulais faire. Quand ils m’ont dit que j’aillais faire «The Voice», c’était comme la réalisation de deux rêves en même temps», a-t-elle confié en souriant.

La jeune chanteuse, qui s’est fait vraiment de bonnes amies sur le plateau de l’émission, où régnait un bel esprit de convivialité et d’entraide, s’est dite très fière de son ami Durel, 13 ans, qui a été choisi par Slimane pour accéder à la grande finale. «C’est un incroyable chanteur, il le méritait vraiment», a-t-elle conclu.

La finale de «The Voice Kids» sera présentée la semaine prochaine sur TF1.