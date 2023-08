Un climatologue renommé débattra avec des complotistes pour contrer la désinformation

Un climatologue québécois renommé participera à une conférence intitulée Réchauffement climatique: fraude ou réel danger?, organisée par des conspirationnistes notoires, dans le but de lutter contre la désinformation.

«Est-ce que je mets mon doigt dans l’engrenage?» se questionne d’entrée de jeu le professeur d’hydroclimatologie à l’UQAM Philippe Gachon, chercheur au Centre pour l’étude et la simulation du climat à l’échelle régionale et directeur du Réseau inondations intersectoriel.

Contre toute attente, ce scientifique reconnu par ses pairs, souvent cité dans les médias, qui étudie le climat depuis plus de 25 ans, a accepté de participer à une conférence organisée par Samuel Grenier, un comptable de Blainville devenu blogueur durant la pandémie.

Il est notamment responsable de la manifestation anti-mesures sanitaires qui a fait fermer momentanément la clinique de vaccination du Stade olympique en 2021.

M. Gachon partagera le micro avec Carlos Ramirez, qui se présente comme un chercheur indépendant en climatologie, Christian Gérondeau, un ingénieur français actuellement président de la fédération française des automobiles-clubs et Jérôme Blanchet-Gravel, fondateur de Libre Média, une plateforme de diffusion de contenus qu’il décrit comme étant un média indépendant. Le tout sera animé par et Richard Boutry, un ancien journaliste français, et Julie Lévesque, une femme qui s’est fait connaître comme militante anti-masque durant la pandémie.

«Ne pas participer au débat, c'est leur laisser libre-cours sur la propagation de la fausse information», explique Philippe Gachon en entrevue à 24 heures.

«Si je peux changer au moins la perception d'une seule personne dans la salle, que ce soit parmi les panélistes ou dans l'assemblée, sur le besoin de mieux s'informer auprès des bonnes sources et prendre conscience que le changement climatique, ce n'est pas un complot, c'est une réalité, ce sera au moins ça de fait», dit-il.

Trop de désinformation en Amérique du Nord

Le chercheur souligne qu’il est essentiel de faire un contre poids à la désinformation climatique qui est particulièrement virulente en Amérique du Nord, comme l’avait souligné le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) l’an dernier.

«L'Amérique du Nord s'est développée sur un principe de base, l’accès aux ressources illimitées au plus bas prix possible. Cette surconsommation typique de l'Amérique du Nord favorise la culture du déni et de l'ignorance», soutient-il.

M. Gachon affirme que l’organisateur de l’événement lui a confié avoir eu de la difficulté à trouver un climatologue pour y participer, ce qui ne l’étonne pas. Ses collègues scientifiques se sont d’ailleurs montrés surpris lorsqu’ils ont appris son implication.

«On m’a dit bonne chance. Moi, je ne l’aurais pas fait», raconte-t-il.

Sûr de lui, le professeur ne mettra pas de nombreuses heures à se préparer puisqu’il connaît déjà les faits et les données qu’il citera sur le bout des doigts.

Il espère seulement que le débat pourra se dérouler de façon respectueuse.

Pour le moment, sa seule crainte est qu’on l’associe aux organisateurs et autres panélistes de l’événement et aux idées qu’ils véhiculent.

«Je suis là pour débattre et établir des faits, pas pour m'associer à des idées et des jugements», souligne-t-il.

Une recherche importante sur les feux de forêts

Presque ironiquement, au moment où on annonce sa participation à cet événement, Philippe Gachon dévoilait les résultats d’une recherche qui évalue le rôle du réchauffement climatique causé par les humains sur les feux de forêt qui ont ravagé l'est du Québec de mai à juillet derniers.

L’étude, publiée par le réseau Attribution du climat mondial, conclut que les changements climatiques ont rendu les conditions météorologiques à l'origine de la saison des feux de forêt dans l'est du Canada deux fois plus probables.

L’analyse montre également que si le climat continue de se réchauffer, le risque de feux de forêt augmentera de façon encore plus importante.

Une théorie circule dans les cercles conspirationnistes voulant que les feux qui ravagent le Canada et les États-Unis, dont ceux à Hawaï, aient été allumés par une «arme à énergie dirigée», une sorte d'arme secrète qui serait en phase de test.