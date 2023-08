Un projet immobilier à vocation médicale de 75 M$ verra le jour à Québec

Un nouveau complexe de 75 M$ à vocation médicale verra le jour sur le boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec. En plus d’accueillir le GMF de la Clinique Pierre-Bertrand, l’offre de services y sera bonifiée par l’arrivée d’une vingtaine de nouveaux médecins.

La Clinique médicale Pierre-Bertrand, construite il y a une trentaine d’années, emménagera dans de nouveaux locaux répondant davantage aux besoins de la clientèle grandissante.

«Nous étions arrivés au maximum de notre capacité et nous avions besoin de nous donner un nouvel élan pour attirer de nouveaux médecins et prendre en charge plus de patients», a mentionné le Dr Simon Plourde, directeur de la Clinique Pierre-Bertrand.

Photo fournie par Groupe Medway

Le nouveau complexe de six étages pourra accueillir des professionnels paramédicaux, ainsi que des cliniques spécialisées. Près de 70 000 pieds carrés seront consacrés au domaine de la santé, mais le projet comprend également 197 unités de logement. Le complexe sera situé au 1075, boulevard Wilfrid-Hamel, près de l'intersection du boulevard Pierre-Bertrand.

La Clinique Pierre-Bertrand compte une vingtaine de médecins de famille qui déménageront dans le nouveau complexe.

Les responsables souhaitent pouvoir recruter une dizaine de nouveaux médecins qui s’ajouteront à l’équipe, en plus des médecins spécialisés qui sont attendus, ce qui fait en sorte qu’au total, ce sont une vingtaine de nouveaux médecins qui pratiqueront au Complexe Santé Rivière-Saint-Charles.

Photo fournie par Groupe Medway

Ce projet immobilier, qui est réalisé par le Groupe Medway, en partenariat avec Groupe Santé Expert, sera prêt à l’été 2025. Le fait d’être locataire de l’immeuble ne garantira pas pour autant un accès automatique aux médecins de famille, prévient le Dr Plourde.

La Clinique Pierre-Bertrand regroupe près de 30 000 patients. L’une des priorités est le suivi des personnes et cela ne changera pas, a-t-il assuré.

«La médecine a beaucoup changé. Plusieurs professionnels intègrent les équipes de médecins. Beaucoup d’infirmières aussi. Il y a aussi la tendance que les CLSC transfèrent leurs professionnels à l’intérieur des groupes de médecine familiale. Donc, ça prend des locaux supplémentaires pour donner l’accessibilité aux patients», a indiqué Yan Boudreau, président-fondateur du Groupe Medway.

Ce modèle d’affaires fait en sorte que la gestion administrative non médicale est prise en charge par le promoteur qui a développé une spécialité dans ce genre de projet.

«On calcule qu’on est en mesure de diminuer de 20% les tâches administratives d’un médecin, qui aura plus de temps à consacrer à ses patients», a souligné M. Boudreau.

Groupe Medway assure la gestion d’une quinzaine de cliniques à travers le Québec.