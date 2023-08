Une application le guide vers une chute mortelle de 150m

Un scientifique et adepte de randonnée en montagne a fait une chute mortelle de plus de 150 mètres en raison d’une application, selon le New York Post.

Dr. Dmitry Fedyanin, âgé de 34 ans, faisait de l’alpinisme seul dans le parc national de Berchtesgadener en Allemagne, un endroit reconnu pour ses paysages à couper le souffle.

Le Russe utilisait une application pour l’aider à se retrouver, mais celle-ci l’a dirigé à un endroit sans issue.

AFP

En tentant de revenir sur son chemin, le voyageur a perdu pied et est tombé du haut d’une falaise de près de 150 mètres.

«Nos enquêteurs croient que l’homme aurait glissé sur une surface rocheuse qui avait un peu d’herbe ce qui l’a rendue plus glissante. Il a par la suite fait une chute de près de 150 mètres», soulignent les autorités.

Fedyanin est l’un des quatre randonneurs à avoir perdu la vie dans ce parc national en espace de quelques jours.

La veille, une femme de 57 ans avait réalisé une chute mortelle de près de 200 mètres.