Voici les dangers pour la santé de manger trop épicé

Chips épicées, piments forts, sauces fortes: vous avez surement déjà vu passer sur les réseaux sociaux des vidéos de personnes qui se filment en train de manger de la bouffe piquante. Se mettent-elles en danger à manger aussi piquant? On a posé la question à un docteur.

Quels sont les impacts immédiats sur le corps?

Sur TikTok, Luketiktok95 se filme régulièrement en mangeant des aliments tous plus piquants les uns que les autres, tout en s’efforçant de n’avoir aucune réaction. Sous ses vidéos, le réseau social ajoute parfois cet avertissement: «En participant à cette activité, tu risques de te blesser ou de blesser les autres.»

Mais y a-t-il vraiment des risques de blessure?

Outre les coups de chaleur, les yeux qui coulent et l'intérieur de la bouche qui brûle, la nourriture peut faire augmenter la motricité gastrique de certaines personnes, explique le Dr Prévost Jantchou, gastro-entérologue pédiatrique. En d’autres mots: ça peut provoquer des vomissements, des nausées ou de la diarrhée.

«Votre corps va fortement réagir, car tous les récepteurs seront actifs et une protéine enverra des signaux de douleur au cerveau, selon la partie exposée au piquant», explique-t-il, tout en précisant qu’on a tous une tolérance différente au piquant.

Dans de plus rares cas, une personne qui mange un aliment trop épicé pourrait subir un choc anaphylactique, une réaction du corps qui survient généralement après une exposition à un allergène. Les symptômes peuvent être graves: difficulté à respirer, démangeaison, évanouissement, etc.

Le Dr Jantchou cite également l’exemple d’un homme de 34 ans hospitalisé en 2018 pour des maux de tête et de la fatigue après avoir mangé un «carolina reaper», l’un des piments les plus piquants au monde. Il souffrait de spasmes vasculaires causés par un rétrécissement temporaire d’un vaisseau au cerveau, le mettant à risque de subir un accident vasculaire cérébral (AVC). Le piment serait en cause.

Est-ce qu’on peut se brûler de l’intérieur en mangeant trop épicé?

«Non, on ne peut pas se brûler de l’intérieur en mangeant épicé», assure le Dr Jantchou en riant.

«Il n’y a pas d’action corrosive dans l’aliment, comme lorsqu’on calerait une bouteille de Drano pour déboucher un évier», poursuit celui qui est aussi clinicien-chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine.

Manger épicé peut-il avoir des impacts à long terme sur la santé?

Il n’y a pas de réponse claire, puisque des études se contredisent à ce sujet.

«Selon certaines études, manger pimenté diminuerait le risque de développer certains types de cancer, alors que d’autres démontrent que ça augmenterait plutôt certains types de cancer», affirme le Dr Jantchou.

Selon une recherche publiée en mai dernier dans la revue Scientific Reports, il existerait une association plausible entre la consommation d’aliments épicés, le manque d’activité physique et la maladie d’Alzheimer.

En 2019, une étude menée sur une quinzaine d’années auprès de Chinois âgés 55 ans et plus rapportait pour sa part que le fait de manger trop pimenté, soit plus de 50 grammes par jour, pouvait augmenter le risque de pertes de mémoire à long terme.

En 2022, une grande compilation de travaux associait quant à elle la consommation régulière de piments chilis à une réduction du risque de mortalité prématurée, notamment des suites de maladies cardiovasculaires.

«En tout et partout, on observe des impacts positifs et négatifs à la consommation de piments forts, mais on ne sait pas si ce sont chez les très grands consommateurs, les petits consommateurs, ainsi de suite. Ça demande encore beaucoup de recherches», conclut le Dr Jantchou.