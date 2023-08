Voici pourquoi les enfants du prince William et de Kate Middleton n’ont pas le droit de manger avec leurs parents lors des événements importants

L’ancien chef cuisinier de la famille royale a fait des révélations intéressantes à un magazine américain.



Dans une entrevue accordée à Harper’s Bazaar, Darren McGrady a expliqué la raison pour laquelle le prince George (10 ans), la princesse Charlotte (8 ans) et le prince Louis (5 ans) ne peuvent pas s’asseoir avec leurs parents lors de dîners officiels.

À ces occasions et lors d’autres événements protocolaires, on les garde plutôt à l’écart.



Les enfants «ne sont pas autorisés à s’asseoir avec les adultes tant qu’ils n’ont pas appris l’art de la conversation polie», a raconté Darren McGrady.

L’ancien chef royal a même ajouté qu’à Noël, les enfants de William et Kate mangeaient plutôt avec leurs nounous dans une autre pièce.

«Les enfants mangeaient toujours à la crèche jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se comporter correctement à table», a précisé celui qui a commencé à travailler au sein de la famille royale alors que la princesse Diana était toujours en vie.



Après 15 ans à faire à manger à la reine Elizabeth II, au prince Charles et à toute la ribambelle royale, il a fait le choix étonnant de s’expatrier au Texas pour ouvrir un service de traîteur.

Il a maintenant sa chaîne YouTube où il cuisine des plats qu’il a déjà servis à des notables, en plus de révéler des petits secrets ici et là.

