8558 enseignants manquants au Québec: «C’est très inquiétant»

Le ministre Bernard Drainville a indiqué mercredi qu’il manquait 8558 enseignants dans le réseau scolaire en vue de la rentrée, une situation qui inquiète l’association montréalaise des directions d’établissement scolaire.

• À lire aussi: Fini le cellulaire en classe: le ministre Bernard Drainville enverra une directive au réseau scolaire d'ici peu

• À lire aussi: Il manque 8558 enseignants pour la rentrée scolaire, annonce Drainville

• À lire aussi: Quel est le salaire des enseignantes et des enseignants au Québec en 2023?

C’est ce qu’a affirmé sa présidente Kathleen Legault, en entrevue à LCN, alors qu’elle demande pourquoi cette annonce survient si peu de temps avant la rentrée.

«Ces données-là arrivent vraiment en retard parce que plusieurs postes qui sont vacants ce sont des gens qui ont pris leur retraite donc on sait ça depuis mars, avril», dit-elle.

«C’est un véritable casse-tête parce que comment est-ce qu’on peut assurer la qualité des services éducatifs si on n’a pas tout le personnel nécessaire ou si on n’a pas suffisamment de personnel qualifié, ajoute la présidente. C’est très inquiétant.»

Écoutez l'entrevue de Jean-François Baril avec Bernard Drainville, ministre de l'Éducation via QUB radio :

Mme Legault estime que cette situation n’ira pas en s’améliorant.

«Je ne suis pas certaine qu’ils avaient pris conscience de l’ampleur de ce qui s’en venait, continue-t-elle. On sait déjà qu’il y aura des centaines ou des milliers de retraites d’ici la fin de l’année scolaire et on n’a pas encore la capacité de qualifier des milliers de personnes. Est-ce que ça va encore doubler l’année prochaine? Ça prend vraiment des actions concrètes et concertées.»

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville a pour sa part indiqué en conférence de presse qu’il travaillait à établir un plan d’action.

Écoutez l'entrevue avec Sylvain Duclos, enseignant de mathématiques au secondaire à l’émission de Marie Montpetit via QUB radio :

Fin du cellulaire: «ça nous laisse très peu de temps»

Lors de son point de presse, le ministre Drainville a aussi confirmé qu’il allait émettre une directive interdisant le téléphone cellulaire à l’école.

La présidente de l’association montréalaise des directions scolaires croit que ce changement survient trop tard, ce qui rendra la tâche difficile aux directions scolaires afin de la faire appliquer.

«On comprend que le cellulaire c’est quelque chose qu’on travaille avec nos parents et avec notre personnel, alors ça nous laisse très peu de temps pour clarifier comment on va le faire dans chacun de nos établissements.»

«Ce n’est pas la direction qui décide ça toute seule dans son bureau, on fait ça en conseil d’établissement, habituellement au printemps et c’est déjà écrit dans nos agendas scolaires, ajoute-t-elle. Donc cette directive-là, si elle se concrétise, c’est vraiment une surprise.»

M. Drainville n’a pas indiqué quand exactement la directive serait communiquée aux établissements scolaires.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus