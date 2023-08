Accident sur la route 116: Un ado serait mort lors d’une course de rue

Une possible course de rue à des vitesses folles entre deux adolescents de 17 ans en pleine heure de pointe s’est terminée de façon tragique mercredi matin, sur la route 116, à Longueuil: l’un est mort, tandis que l’autre a été arrêté.

Le drame s’est produit vers 7h40 sur la route 116 ouest, entre les boulevards Édouard et Taschereau.

De nombreux témoins auraient vu les deux jeunes hommes – qui conduisaient chacun une petite voiture de marque Mini Cooper – rouler à très haute vitesse.

«Ça devait rouler à plus de 160 km/h», a dit un témoin qui circulait sur la route 116 et qui a été doublé dangereusement par les deux conducteurs.

Les chauffards auraient notamment effectué des dépassements illégaux par la voie d’accotement, alors qu’à cette heure de la journée, la route 116 est passablement achalandée.

À un certain moment, l’un des deux ados aurait perdu la maîtrise de sa voiture. Celle-ci a traversé les trois voies de circulation pour aller heurter de plein fouet le muret de béton qui sépare les travées ouest et est.

La voiture a ensuite effectué plusieurs tonneaux, sectionné un poteau d’Hydro-Québec, avant de terminer sa course dans un fossé en bordure des voies rapides.

L’adolescent, qui se trouvait seul à bord, a rapidement été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures peu de temps après.

La police de Longueuil a confirmé son décès en fin d’avant-midi.





L’autre jeune homme, qui conduisait lui aussi une Mini Cooper, a également effectué une embardée au même moment et sa voiture s’est retrouvée dans l’herbe en bordure de la route. Il n’a pas été blessé, mais a été arrêté sur place par les policiers pour avoir participé à ce qui a toutes les apparences d’une course de rue.

Il a été interrogé par les enquêteurs et a comparu en Chambre de la jeunesse en fin d’après-midi. Il a notamment été accusé de conduite dangereuse causant la mort.

Le Tribunal a émis une ordonnance nous empêchant de révéler l'identité de l’accusé et de la victime ou de fournir toute information qui permettrait de connaître le lien qui les unit.

La route 116 a été complètement fermée à la circulation en direction ouest à des fins d’enquête policière durant une partie de la journée, avant d’être rouverte peu après 15h.