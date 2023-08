«Ça a pris des airs de thérapie très, très saine»: Charlotte Cardin raconte l'été qui l'a changée dans son album «99 Nights»

Alors qu’elle s’apprête à parcourir le globe avec son deuxième album très attendu, Charlotte Cardin nous raconte l’été, ou plutôt les intenses 99 nuits (99 Nights) qui ont mené à ses chansons libératrices.

Charlotte Cardin est loin d’être un nouveau nom dans le paysage musical québécois. Celle qu’on a connue à La Voix en 2013 a depuis créé l’engouement grâce à ses EP Big Boy (2016) et Main Girl (2017), ainsi qu'avec de magnifiques reprises de Karim Ouellet, Justin Bieber et Britney Spears, entre autres. En avril 2021, enfin, Charlotte Cardin lançait son premier album, Phoenix, très bien accueilli par la critique et le public.

• À lire aussi: Sortie de «99 Nights»: la carrière de Charlotte Cardin en 12 photos

Peu après, l’artiste de 28 ans a repris le chemin du studio. Pression de la performance après ce coup de circuit qui l’a menée au rang des grands?

«À l’été 2021, on ne tournait presque pas et j’étais très inspirée, raconte-t-elle. Je me sentais à la croisée des chemins à plein de niveaux de ma vie personnelle. J’avais beaucoup de décisions à prendre... Et je n’étais over all pas super bien dans ma tête. Je vivais un peu déconnectée de moi-même. Les moments en studio, qui était en fait l’appartement de mon ami en pleine canicule, ont pris des airs d’échappatoire, de libération. Mon unique but était de me laisser aller et de rire avec mes amis. 99 Nights est une sorte de journal dans lequel j’ai voulu encapsuler ces émotions.»

Pour mener à bien ce processus créatif, Charlotte Cardin a bien su s’entourer, avec notamment son ami de longue date Jason Brando et de nombreux collaborateurs de renom: DFA (Dua Lipa), Rob Grimaldi (BTS), Mr Hudson (Kanye West), Jorgen Odegard (Justin Bieber), Jennifer Decilveo (Miley Cyrus), Ryan Linvill (Conan Gray) et Felix Joseph (Jorja Smith).

Écoutez le segment culturel de Christine Manzo, journaliste arts et spectacles à TVA Nouvelles à l’émission d’Alexandre Moranville sur QUB radio :

S’affranchir

Ça donne un album pop entraînant aux accents électros et R&B, souvent dansant, qui tangue entre spontanéité et profondeur. «Je me suis permis d’élargir mon terrain de jeu musical, d’être plus instinctive, explique l’artiste. J’ai eu envie de trouver de nouvelles manières de connecter avec le public, qui ne passent pas nécessairement par une puissance vocale, mais plus par du storytelling. 99 Nights est plus organique avec une vibe de band, où on retrouve plus de guitare.»

L’artiste marque une pause, sourit. «C’est un album très bittersweet, parce qu’on y entend le côté joueur de la démarche créative... Mais en prenant un pas de recul, j’ai réalisé qu’il y avait des thèmes moins légers. Ça a pris des airs de thérapie très très saine.»

L’authenticité de l’approche se constate jusqu’à l’esthétique visuelle de la promotion des chansons. Sur l’album, on retrouve une Charlotte Cardin complètement nue. «Cette photo a été prise par mon amoureux, dans un motel en Grèce. J’y suis vulnérable, vraie. Toutes les images associées au lancement proviennent de ma vraie vie, sans photo shoot.»

Couverture de «99 Nights» - Crédit photo: Aliocha Schneider

En plus de se confier sur son anxiété sociale sur Confetti et sur ses pensées obsédantes sur Looping, l’artiste offre le poignant extrait Next To You, coécrit avec son ami Patrick Watson. Dans cette lettre d’amour à sa ville natale, Montréal, elle raconte son choix de s’en éloigner. La jeune femme a d’ailleurs un appartement à Paris. «J’ai compris que je devais quitter un endroit que j’aime pour pouvoir pleinement m’épanouir», confiait l’artiste en présentant la pièce.

Vulnérable, l’artiste aborde même pour la première fois sa relation avec son père sur Daddy’s a Psycho. «J’ai hésité avant de sortir cette chanson, dévoile-t-elle. J’ai une très belle relation avec mon père, mais elle est complexe, et loin d’être facile. Ça vient avec beaucoup de défis. J’ai décidé de mettre la chanson sur l’album, puisque c’est important d’être vrai en musique. Quand ça peut déranger, et si je suis un peu inconfortable... c’est là que je dois aller.»

Une réflexion qui peut résonner avec la chanson Jim Carrey. L’acteur, en découvrant la pièce à son nom, a d’ailleurs tenu à lui lâcher un coup de fil pour la féliciter! «Un matin, mon réalisateur Jason a proposé d’écrire une chanson sur l’ego, avant de me conseiller des vidéos de Jim Carrey qui en parle. Je suis tombée dans un vortex [rires]! Carrey a une façon tellement éloquente de discourir sur l’ego, qui selon lui nous empêche d’être en lien avec qui on est réellement.»

Comme affranchie de ses tourments, l’artiste assise devant moi affiche un air apaisé qui rappelle le ver d’oreille Puppy, qui ouvre l’opus. Qui est Charlotte Cardin, aujourd’hui? «Si tu savais le nombre de fois qu’on m’a posé cette question [rires]! Depuis la création de 99 Nights, j’ai évolué au moins 500 fois. J’ai envie de me permettre d’être toujours ouverte à de nouvelles musiques, idées et versions de moi. En tant qu’artiste, il faut que je me rappelle que j’ai le droit de changer.»

À l’assaut de la planète

Charlotte Cardin, qui n’a jamais caché ses ambitions internationales, présentera 99 Nights entre le Canada, l’Europe et les États-Unis. Déjà, plusieurs spectacles affichent complet. De passage à New York, ce week-end, pour la promotion de son album, l’artiste a même l’honneur de voir 99 Nights mis de l’avant par YouTube et Spotify sur le Billboard de Times Square.

Comment voit-elle sa célébrité montante? «Je suis prête. Depuis La Voix, ma carrière suit une évolution organique qui me permet de m’adapter et de m’améliorer à chaque nouvelle étape. J’ai vraiment hâte de présenter l’album», lance-t-elle avec enthousiasme.

Toujours rigoureuse, l’artiste compte bien donner son maximum à ses fans. «La vie de tournée me fait parfois penser à la vie d’athlète. C’est dur! Il faut que je sois à mon meilleur. Tout ça dans le plaisir, bien entendu. Après la période plus difficile qui a mené à cet album, je vais très bien aujourd’hui. C’est clair, je peux dire que je vais monter sur scène heureuse!» Et on se doute que le monde l’attend de pied ferme.

L'album 99 Nights est disponible le 25 août. La tournée 99 Nights débutera le 30 août à l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Pour découvrir toutes les dates, c'est ici.