Cellulaire interdit en classe: parents et enseignants s’en réjouissent

Des représentants des parents et des enseignants se réjouissent de l’intention du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, d’envoyer une directive au réseau scolaire pour interdire formellement le cellulaire en classe, alors que des directions d’école estiment qu’il pourrait serrer la vis encore d’un cran.

Le Journal rapportait mercredi qu’un mot d’ordre sera transmis aux écoles du réseau public sous peu. Les appareils mobiles personnels pourront toutefois être permis exceptionnellement, s’ils sont utilisés à des fins pédagogiques en classe.

À la Fédération des syndicats de l’enseignement, où 92% de ses membres avaient réclamé une telle interdiction lors d’un sondage ce printemps, on se réjouit de cette «bonne nouvelle».

«Le cri du cœur des enseignants a été entendu», lance sa présidente, Josée Scalabrini.

Reste toutefois à voir quels seront les moyens donnés aux enseignants pour faire respecter ce mot d’ordre. «Qu’est-ce qui va arriver quand la directive ne sera pas suivie?» se demande Mme Scalabrini, qui a bien hâte de prendre connaissance du contenu de cette directive ministérielle. Celle-ci ne sera toutefois pas prête pour la rentrée prévue en début de semaine prochaine dans la plupart des écoles québécoises.

Du côté du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec, son porte-parole Sylvain Martel est aussi satisfait de la décision du ministre Drainville.

«Le cellulaire n’a pas sa place en classe. C’était la meilleure chose à faire, même si c’est déjà interdit dans plusieurs écoles», dit-il.

Ce dernier se réjouit que le ministre n’aille pas jusqu’à interdire totalement le cellulaire à l’école, y compris le midi et pendant les pauses.

«Il y a des familles qui ont besoin de ce lien-là. S’il arrive quelque chose à la maison, je veux être capable de texter mon enfant pour lui dire que je ne serai pas là en fin de journée», explique M. Martel.

Pas de cell pour apprendre

Du côté des directions d’école, on est aussi satisfait de cette décision, mais le président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, Nicolas Prévost, estime toutefois que Québec devrait être encore plus strict.

«J’aurais aimé une interdiction totale, qu’il ne soit pas permis non plus d’utiliser le cellulaire en classe pour des raisons pédagogiques. Je ne vois rien de plus qui peut être fait sur le cellulaire comparé à ce qui peut être fait sur un Chromebook ou une tablette», dit-il.

Depuis la pandémie, l’accès à des ordinateurs ou des tablettes en classe n’est plus un enjeu dans les écoles publiques, selon M. Prévost.

Étienne Bergeron, un enseignant qui a démarré une pétition réclamant l’interdiction complète des cellulaires à l’école, aurait aussi aimé que Québec aille plus loin. «C’est un pas dans la bonne direction, mais ça manque de courage», affirme celui qui estime que le cellulaire n’a pas sa place à l’école, y compris pendant les pauses et l’heure du dîner.

De son côté, l’enseignant au secondaire Luc Papineau affirme que la directive, pour être efficace, doit fournir un encadrement légal permettant aux profs de saisir le cellulaire d’un élève.

«On fait face à beaucoup de contestation de la part des parents lorsqu’on saisit un cellulaire», souligne-t-il.

Dans certaines écoles, l’appareil est confisqué jusqu’à ce qu’un parent vienne le chercher auprès de la direction, mais dans d’autres établissements, il est remis à l’élève dès la fin de la période de cours.