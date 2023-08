«C’est un gâchis»: la nouvelle station Mont-Royal ciblée par deux actes de vandalisme similaires en quelques jours

La police de Montréal enquête sur deux épisodes de vandalisme en quelques jours visant l’édicule de la station Mont-Royal, récemment remis à neuf.

«Ça n’a pas de bon sens. C’est un édicule qui vient juste d’être fait. Je ne comprends pas comment les gens peuvent faire ça», dénonce Soremah Appadoo, contremaître à l’entretien sanitaire à la station Mont-Royal.

Les passants sur l’avenue du Mont-Royal ont pu apercevoir mardi l’édifice donnant accès au métro et une partie du sol recouvert de coulisses de peinture blanche.

«J’étais allé m’acheter des livres. Je sortais de la station de métro bien normalement, et là j’ai vu le plancher blanc avec des traces de souliers dans la station et à l’extérieur», raconte Joshua Gariépy, 19 ans, qui étudie au Cégep du Vieux Montréal.

«C’est la première fois vraiment que je vois autant de vandalisme dans une station de métro, ajoute le jeune homme. C’est sûr que c’est un gâchis.»

Le méfait s’est produit dans la nuit de lundi à mardi, confirme Société de transport de Montréal (STM).

«C’était correct quand on a fermé [pour la nuit]. Quand on a rouvert, on a pu observer qu’il y avait eu ce vandalisme», explique Isabelle Tremblay, porte-parole de la STM.

Cette dernière précise qu’un geste similaire a également eu lieu sur le même édicule dans la nuit du 15 au 16 août. «C’est le même type de graffiti», soutient-elle.

Une photo du premier événement obtenu par le Journal montrent une longue coulisse de peinture s'étendant sur toute la longueur du côté est de la station.

Courtoisie

«Je n'avais jamais vu ça»

La direction Sûreté et contrôle de la STM et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont conjointement ouvert une enquête sur les événements.

«Ça fait 17 ans que je suis à la STM. On voit des petits trucs des fois, mais gros comme ça, je n’avais jamais vu ça. Il faut penser que c’est l’argent des contribuables. Toutes les heures qu’on met à nettoyer ça, c’est votre argent», déplore Mme Appadoo.

Au passage du Journal mercredi après-midi, l'employée accompagnée de deux autres collègues de la STM constataient le nettoyage qu’il restait à faire, en pointant certains éclats de peinture plus difficiles à atteindre. La nuit dernière, une équipe de la société de transport a réussi à enlever une partie des dégâts, mais la faible visibilité rend la tâche ardue, alors que la peinture s'est infiltrée partout sur la façade.

«On va être obligé de fermer des portes et les gens ne vont pas être contents, mais sinon on va le faire quand?», se demande Mme Appadoo.

Plus de 700$ par nettoyage

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La STM estime que chaque opération de nettoyage de peinture de type graffiti lui coûte en moyenne 750$, tout dépendant de l’étendue des dégâts.

«On utilise un camion pompe pour déplacer de l’équipement à pression qui permet d’enlever les graffitis», explique Mme Tremblay.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI