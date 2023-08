Des citoyens refusent une facture de près de 9000 $

Des citoyens de la rue Dubreuil, à Sherbrooke, sont mécontents. Récemment, la Ville leur a envoyé une facture plutôt salée pour des travaux municipaux, mais ils considèrent que ce n'est pas à eux de payer.

Les résidents se font refiler la facture des travaux que la Ville de Sherbrooke effectue. «Vous payez et vous vous fermez la trappe», s’est exclamée l’une des résidentes, Ellen Mahon, furieuse de ne pas avoir le choix.

Les travaux qui seront réalisés incluent, entre autres, l’urbanisation de la rue, le remblai des fossés et l'ajout d'un égout pluvial.

«À chaque fois qu’on refait une rue comme ça et qu’il n’y a pas d’égout pluvial, c’est un décret. Il a été statué il y a des années à la Ville de Sherbrooke, qu’à ce moment-là, on met des égouts pluviaux. Sinon, ça peut engendrer beaucoup d’autres problématiques», a expliqué la conseillère municipale du District d’Ascot, Geneviève La Roche.

La moitié des coûts des nouvelles infrastructures devra être répartie entre les 27 résidents. Ils devront payer chacun près de 9 000 $ pour des travaux qu'ils considèrent inutiles.

Selon eux, les fossés et le bassin de rétention, pour lequel il considère avoir payé assez longtemps, sont suffisants.

Une rencontre jugée insuffisante

Les résidents croient aussi qu'on ne leur a pas donné assez d'information. Ils ont été invités à assister à une rencontre d’information, mais considèrent avoir été brusqués.

«La dame qui dirigeait l’assemblée était plus pressée à nous dire de se dépêcher pour aller manger un petit cornet de crème glacée l’autre bord de la rue. Vous saurez que le cornet de crème glacée à 8 722 $, je le trouve dispendieux», a lancé Mme Mahon.

La conseillère du district est d’accord. La rencontre aurait dû être plus longue et elle comprend les citoyens d’avoir des questions. L’une d’entre elles est la suivante : on demande que le règlement d'emprunt soit présenté.

«Comment on peut charger de l’argent à des citoyens sans avoir un règlement d’emprunt», s’est questionné un autre résident, Alain Trudel.

Les citoyens mécontents ne vont pas lâcher le morceau. «Ce problème doit être réglé dans les plus brefs délais », a souligné Pierre Jutras.

Ils considèrent peut-être même utiliser un recours. Geneviève La Roche leur conseille toute fois de consulter un service juridique qui leur donnera l’heure juste comme tout a été fait dans les règles du côté de la Ville de Sherbrooke.

D’ailleurs, depuis 2017, la Ville défraie la moitié des coûts. Avant ça les citoyens recevaient la totalité de la facture.

«C’est sûr que ce n’est pas de gaîté de cœur que les gens paient pour leur égout pluvial, mais quand on est dans un secteur urbanisé d’une grande ville comme Sherbrooke, il faut payer pour tous ses services. Imaginez si on se mettait à faire des comptes de taxes sur base volontaire, je pense qu’on n’aurait pas beaucoup d’argent pour gérer la Ville», a ajouté la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

Les citoyens s'inquiètent aussi de la nouvelle configuration de la rue. Le stationnement des deux côtés de la voie sera interdit pour ajouter un corridor de transport actif. La Ville assure que les analyses ont été faites. Les travaux devraient débuter cet automne.