Des entreprises dépensent une fortune en recrutement

Des entreprises dépensent des dizaines de milliers de dollars chaque année pour la formation et le recrutement de personnel.

Cette portion du budget a explosé depuis les trois dernières années. Le propriétaire de Mulloy Nettoyage, une entreprise d’entretien ménager basée à Rimouski, David Mulloy, en sait quelque chose.

«Tout le temps qu’on met en formation, que ce soit moi ou mes chefs d'équipe, on ne le met pas ailleurs dans notre entreprise, donc c'est vraiment coûteux », a-t-il dit.

«J'ai changé ma publicité régulière pour une publicité d’offre d'emploi. Ça donne un certain résultat», a-t-il ajouté.

Vu la pénurie de main-d’œuvre, les employés sans formation avec un Diplôme d'études professionnelles (DEP) ou une technique collégiale ont l’embarras du choix. Ils ont donc un pouvoir de négociation.

«C’est entre 40 et 45% des employés qui font partie ces employés. Il reste que pour la moitié des gens, ce ne sont pas nécessairement les profils les plus convoités», a mentionné la présidente du Réseau Annie RH, Annie Boilard.

Un avantage qui devrait s'estomper en 2030. L'émergence de nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, risque de transformer le modèle d'affaire de plusieurs entreprises.

«L’espace d'amélioration est beaucoup plus restreint, alors que les employés qui ont une plus grande scolarité vont avoir plus d'espace pour voir leurs conditions de travail s'améliorer dans le temps», a souligné Annie Boilard.