Gaspésie: la GRC saisit des armes à feu et des chargeurs à haute capacité à bord d’un voilier au large de la Gaspésie

Des policiers fédéraux ont mis la main au collet d’un Américain qui disait être «en visite» alors qu’il avait avec lui des armes à feu, dont un fusil d’assaut semi-automatique, à bord d’un voilier dans les eaux de la Gaspésie.

Ce sont des policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui ont intercepté le navire lors d’une patrouille de surveillance, dimanche, au large de Pointe-à-la-Renommée à Gaspé.

Ils ont procédé à l’arrestation de Wayne Alfonza Bradford, 63 ans, originaire de Pittsburgh en Pennsylvanie, qui n’a pas résisté et a offert sa collaboration, selon la caporale Anick Fournier, du bureau des communications de la GRC.

Photo fournie par la GRC

Il ne s’est pas signalé

Dans l’embarcation, les patrouilleurs ont découvert un fusil d’assaut semi-automatique AM-15, un pistolet 9 mm semi-automatique de type Glock chargé, et un fusil à pompe de calibre 12.

Près d’une dizaine de chargeurs à haute capacité prohibés et des centaines de munitions se trouvaient également dans le bateau.

«Après vérifications, ils ont constaté que l’individu n’avait pas signalé sa présence à l’Agence des services frontaliers du Canada, ni déclaré ses armes à feu», a expliqué la GRC par voie de communiqué.

Photo fournie par la GRC

Bradford, qui est détenu à New Carlisle, a comparu une première fois devant le tribunal, lundi. Il fait face à une accusation de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions.

«En visite»

La police fédérale s’est faite avare de commentaires, quant aux intentions du sexagénaire, sa provenance et sa destination. Selon la porte-parole Anick Fournier, «il disait être en visite».

Capture d'écran tirée de Facebook, profil de «Wayne Bradford»

Des publications disponibles sur Facebook semblent aller en ce sens. Dans des messages et des vidéos, l'accusé signale être de passage à Matane, le 8 août, et dans la région de Grande-Vallée, le 18 août. Il dit vouloir se mettre en direction de Rivière-au-Renard. À d'autres occasions, il parle de météo et commente le rivage rocheux.

D'autres photos semblent indiquer qu'il a été de passage dans la ville de Québec, à la mi-juillet, ou encore à Sainte-Anne-des-Monts, à la mi-août.

D'autres accusations?

Selon l’acte de dénonciation consulté par Le Journal, on reproche au citoyen américain d’avoir possédé une arme à feu prohibée chargée, sans être titulaire d’une autorisation ou du permis requis, ni d’un certificat d’immatriculation.

Au Code criminel, cette infraction est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans.

Le document précise qu’il est «sans domicile fixe» au Québec.

«L’enquête est encore en cours», a affirmé la caporale Fournier.

La procureure de la Couronne au dossier, Me Emilie Landry-Therriault, a dit prévoir le dépôt de nouvelles accusations, ce jeudi, alors que l'homme est attendu de nouveau devant la Cour, par vidéoconférence à Percé.

Le ministère public a l'intention de s'opposer à sa remise en liberté.

L’homme était inconnu jusqu’à ce jour de la justice québécoise. Il n’aurait également aucun antécédent criminel aux États-Unis.

Photo fournie par la GRC

Frontière maritime

L’interception du bateau a été réalisée par des policiers de l’Équipe des enquêtes sur la sûreté maritime (EESM), qui est notamment responsable de la protection de la frontière maritime.

Il s’agit d’une unité relevant du Programme de l’intégrité frontalière et détachements fédéraux de la GRC, qui a pour mission de combattre le crime organisé et la contrebande.

— Avec la collaboration de Nicolas Brasseur, Bureau d'enquête