Interdiction des cellulaires en classe: une décision «timide», selon un enseignant

La décision du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, d’interdire le cellulaire en classe est «timide», selon un enseignant.

Étienne Bergeron, l'enseignant derrière une pétition à ce sujet, qui a récolté plus de 8 000 signatures en quelques jours, considère l’annonce de mercredi du ministre comme un pas dans la bonne direction.

«Je trouve la décision de timide, a-t-il dit. [...] Il y a plusieurs zones d'ombres et l'interdiction aurait dû toucher tous les autres appareils électroniques comme les montres intelligentes, parce que, ça aussi, ça distrait.»

Il affirme que l'interdiction devrait également s'appliquer à tous les endroits de l’école.

Le respect de cette nouvelle mesure devra être réglementé par le personnel enseignant des établissements scolaires. Certains s'inquiètent du travail qui les attend à ce sujet. C’est le cas du président du syndicat de l'Enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin.

«Il va falloir établir des mesures plus claires parce qu'on ne peut pas dire à un enfant qu'il n'a pas le droit d'avoir son cellulaire en classe, mais que dans le corridor, c'est permis [...]. Ça va commencer à être du cas par cas et ça va être une tâche de plus pour les enseignants », a-t-il mentionné.

Selon Étienne Bergeron, c'est une problématique qui ne date pas d'hier.

«Les enseignants et les enseignantes sonnent l'alarme depuis bien longtemps, a-t-il souligné. Il faut s'attaquer à la présence des cellulaires dans nos écoles, comme on s'en est pris à la malbouffe.»

La date de la mise en place de l’interdiction des cellulaires en classe n’est pas encore confirmée.