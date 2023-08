La disparition d’une auteure-compositrice pour Katy Perry signalée après six semaines

Malgré les inquiétudes de famille et amis, la disparition d’une auteure-compositrice, derrière l’une des chansons à succès de Katy Perry, n’aurait été signalée aux autorités qu’au bout de six semaines, a indiqué la police de Beverly, Hills lundi.

«Le moment est particulièrement crucial compte tenu de la date à laquelle sa disparition est déclarée par rapport au moment où elle a été signalée à la police», aurait déclaré le corps policier par communiqué lundi, selon ce qu’a rapporté The Independent.

La musicienne suédoise Camela Leierth-Segura, 48 ans, qui aurait coécrit la chanson Walking on air de Katy Perry, n’aurait donné aucun signe de vie depuis qu’elle aurait quitté son domicile le 29 juin dernier, selon ce qu’auraient indiqué ses proches.

Pour ajouter au mystère, elle aurait disparu avec son vieux chat de 19 ans prénommé Morris. Son véhicule n’a pas non plus été retrouvé.

«Ma pire crainte, c’est que quelqu’un la détienne et lui fasse du mal. Si elle allait faire un tour en voiture pour se vider la tête, je comprends. Mais ça fait sept semaines. Et personne n’a de nouvelles d’elle. Personne ne part faire un trajet de sept semaines», aurait confié l’une de ses proches amies, Cecilia Foss, à The Independent.

Ce n’est que le 8 août que sa disparition aurait finalement été signalée à la police de Beverly Hills, aurait précisé le corps policier par communiqué, en confirmant qu’une enquête pour personne disparue serait bel et bien en cours.

En parallèle, une campagne de sociofinancement aurait été mise sur pied par la sœur de la musicienne afin d’engager des détectives privés pour tenter de la retrouver ou d’offrir une récompense à ceux qui aideraient à la localiser.