Louise Latraverse parle de LSD, de masturbation et de René Lévesque à «Sucré Salé»

Louise Latraverse se raconte en toute franchise et avec l’humour qu’on lui connaît – parlant de LSD, de masturbation et même de René Lévesque – dans l’épisode de jeudi de Sucré Salé, à quelques semaines du début de sa tournée L’amour crisse.

Le titre fait référence à ce que la femme de 83 ans avait répondu à l’animatrice France Beaudoin, en décembre 2021, quand elle lui avait demandé ce que la pandémie de COVID-19 ne viendrait pas nous enlever. Ces paroles avaient fait grand bruit sur les réseaux sociaux et étaient même devenues un slogan reproduit sur des chandails.

«Probablement qu’une dame aux cheveux blancs qui sacre, ça d’abord on ne voyait pas ça, puis c’est le timing de ça. Ça a été une affaire de fou», dit-elle en entrevue avec Mélanie Maynard, admettant prendre beaucoup de plaisir à sacrer dans la vie, «car c’est de la couleur».

Parce qu’elle a été enfermée chez elle pendant trois ans en raison de «poumons un peu faibles», la comédienne a voulu réaliser un rêve en créant son premier spectacle solo. Comme elle le dit elle-même, c’est maintenant ou jamais.

Louise Latraverse, qu’on a vu récemment dans les séries Nous, Les Simone et Ruptures, mentionne qu’elle «va se raconter» dans L’amour crisse, un spectacle à la fois drôle et émouvant qui parlera de sa «vie assez insensée».

«Je ne suis pas une humoriste, je suis une fille qui se raconte. J’ai de l’humour, mais je ne fais pas un spectacle d’humour.»

Mélanie Maynard s’amuse à faire commenter des photos et des citations à Louise Latraverse, qui n’a jamais eu la langue dans sa poche. Il est question du projet Les Girls, un spectacle révolutionnaire «vraiment féministe» porté par des «actrices cochonnes», mais aussi de l’ancien premier ministre du Québec René Lévesque qui «avait la qualité de te rendre la personne la plus importante au monde» ainsi que de son histoire d’amour avec l’Américain Emmett Grogan et de leur fils Max, qui a perdu son père à l’âge de 4 ans. Elle parle de ses amis riches qui sont rendus à la campagne, du LSD qu’elle a pris à l’invitation de Robert Charlebois à l’époque de L’Osstidcho et même de masturbation.

La tournée de L’amour crisse démarre cet automne. Quant à Sucré Salé, l’émission est présentée en semaine à 18 h 30 à TVA.