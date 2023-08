Raccourcir le programme scolaire, augmenter les salaires des enseignants, ajouter des cours en classe virtuelle en direct, il existe plusieurs options sur la table pour tenter d’améliorer le système d’éducation au Québec, mais quelles seraient les meilleures solutions selon les «jouteurs»?

• À lire aussi: 8558 enseignants manquants au Québec: «C’est très inquiétant»

• À lire aussi: Interdiction des cellulaires en classe: une décision «timide», selon un enseignant

• À lire aussi: Il manque 8558 enseignants pour la rentrée scolaire, annonce Drainville

Augmenter le salaire de base

Pour l’ancienne députée péquiste Elsie Lefebvre, tout passe par une meilleure rémunération pour rendre la profession d’enseignant plus attrayante.

«Le problème, c’est qu’il n’y a pas assez de professeurs et pourquoi il n'y en a pas assez, c’est parce que le salaire d’entrée est de 53 000$. [...] Quand tu as un baccalauréat universitaire, ce n’est pas assez, ce n’est pas concurrentiel. Les gens font beaucoup plus que ça dans la construction sans avoir les mêmes études, c’est inacceptable. On devrait augmenter le salaire de beaucoup» , dit-elle.

Un point de vue également partagé par Luc Lavoie.

«Un jeune qui a 16-17 ans et qui est à l’étape de choisir ce qu’il veut dans la vie, il va regarder des jobs à 125 000$ par année et quatre ans d’université et il va en trouver. Donc un jeune qui est intéressé par l’idée d’enseigner parce que c’est un beau métier, c’est noble, mais il se dit oui je vais enseigner, je vais être heureux, mais je vais être cassé et c’est ça que ça donne», explique-t-il.

Un volet virtuel

Dans plusieurs régions du monde, le programme scolaire est plus court et les enseignants ont recours au virtuel pour compléter la formation.

Au Québec, ces deux méthodes pourraient être utilisées pour pallier le manque d’enseignants dans les écoles selon Gaétan Barrette.

«C’est une solution parce que nous n’avons pas le choix. On est pris en otage par un comportement d’un milieu syndical qui a un gros rapport de force. [...] On a un gouvernement qui essaie tout le temps d’acheter la paix, je suis d’accord avec ça, mais jusqu’à une certaine mesure. On a besoin d’un gouvernement qui gouverne et gouverner en général ça peut faire de la peine à quelqu’un» , souligne-t-il.

Une plus grande transparence

Cependant, la clé selon l’ancien ministre de la Santé et des Services sociaux passe par une plus grande transparence dans les négociations. Le gouvernement devrait dévoiler ce qu’il offre aux différents syndicats, mais également ce qu’il demande.

Les citoyens pourraient donc être en mesure de voir qui du gouvernement et des syndicats fait réellement les efforts pour régler ce problème.

«Si le gouvernement a supposément les experts qu’il pense avoir, qu’il établisse ce qu’il pense qui doit être fait. Avant telle date, voici ce qu’il doit être fait, sinon une loi spéciale. [...] Le gouvernement doit faire un pas salarial substantiel, mais en échange les syndicats doivent faire un effort tout aussi substantiel pour donner des services», explique-t-il.