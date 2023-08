On a retrouvé le prix d’un billet de la STM en 2004 et ça fait mal au coeur

Ça ne coûtait pas cher, prendre le métro ou l’autobus à Montréal au début des années 2000.

Un utilisateur Reddit a publié une photo d’un titre de six passages à tarif réduit en papier de la Société de transport de Montréal (STM) datant de 2004. En regardant le billet, on peut constater que ça coûtait à l’époque 5,50$ pour six titres, soit un peu plus de 90 sous par titre.

En suivant l’inflation, 5,50$ en 2004 équivalent à 8,28$ en 2023. C’est donc dire qu’on devrait payer en 2023... 1,38$ par titre de transport. Ça nous coûte pourtant bien plus cher.

En ce moment, il faut débourser 3,75$ pour un titre de transport nous permettant de se déplacer sur l’île de Montréal (en bus ou en métro) ou 32,50$ pour 10 titres.

Le prix du billet de transport en commun à Montréal est d'ailleurs le plus cher au Canada, selon une analyse de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). Le billet est le même prix à Ottawa, tandis qu’il coûte 3,15$ à Vancouver et 3,35$ à Toronto.

À noter que les enfants de 11 ans et moins et les personnes âgées de 65 ans et plus résidant dans la métropole peuvent prendre le métro et le bus gratuitement à Montréal. Les étudiants peuvent également se procurer un titre mensuel à tarif réduit.

Pour référence, le salaire minimum était de 7,45$ de l’heure en 2004.

Une hausse qui dérange

Dans les commentaires de la publication Reddit, de nombreuses personnes étaient choquées de constater que les prix avaient autant augmenté.

«Début de mon secondaire, ma mère me donnait un 20$ pour aller chercher ma passe étudiant au Uniprix et il me revenait un peu de change...», écrit un individu.

De nombreux utilisateurs de Reddit sont aussi nostalgiques de l’époque des billets en papier.