PL-15: Monsieur Dubé, n’oubliez pas que les Québécois ont besoin de recherches et d’innovation en médecine

Nous désirons partager notre inquiétude sur le sort de l’académisme (enseignement, recherche et innovation) dans le cadre du projet de loi 15. Le ministre Dubé s’est montré ouvert à accueillir toutes les suggestions pour bonifier ce projet de loi qui couvre un nombre impressionnant de secteurs. Voici notre suggestion: n’oubliez pas le U dans CIUSS (Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux), CHU (Centres hospitaliers universitaires) et Instituts.

L’espérance de vie au Québec a augmenté de 23 ans au cours des 100 dernières années. Les facteurs les plus contributifs sont l’amélioration des conditions de vie des gens (salubrité, économie), l’accessibilité aux soins, ainsi que les progrès de la médecine et de la science.

Il se produit actuellement une véritable révolution dans l’approche du traitement du cancer, qui devrait améliorer la survie des patients atteints de cette maladie, et le berceau de cette révolution réside dans les universités et les CHU.

Recrutement

Des milliers de Québécois, provenant de toutes les régions de la province, sont et seront traités et intégrés dans des projets de recherche au sein des différents CHU. Au cœur de cette démarche se trouvent des médecins et des professionnels de la santé qui sont à la fine pointe des connaissances dans leur domaine. Conserver cette expertise implique le recrutement des bonnes personnes aux bons endroits.

Qui de mieux pour évaluer les besoins, le parcours académique des candidats, l’expertise en recherche et la capacité d’enseignement que les pairs? Présentement, c’est ce processus qui est valorisé, notamment via le CMDP (Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens), responsable du comité des titres et des nominations.

Les candidats à recruter dans un CHU ne doivent pas seulement être d’excellents cliniciens, mais ils doivent également être les moteurs du développement, les guides de l’orientation future de la recherche et de l’innovation technologique, indispensables à l’amélioration des soins. Ils doivent également posséder les aptitudes pour la transmission des connaissances de pointe à un grand groupe de futurs médecins, dentistes, pharmaciens, chercheurs, travailleurs de la santé et des sciences sociales.

Les médecins présents sur le terrain possèdent l’expertise et connaissent les forces de leurs équipes. Ils ont la capacité et la responsabilité d’exercer un rôle de rassembleur, et de guider les futures équipes de soins. C’est d’ailleurs ce qu’ils font lorsqu’ils occupent des postes clés comme gestionnaire, responsable de l’enseignement et de la recherche, chef de service ou de département et membres élus du CMDP.

Fossé

Dans la mouture actuelle du PL-15, on semble vouloir créer un immense fossé entre la direction exécutive des établissements et l’expertise/expérience des leaders médicaux de l’institution. Ceci nous préoccupe grandement de même que l’absence d’emphase sur la mission d’enseignement: l’évacuation des représentants universitaires médecins, dentistes et pharmaciens, des autres conseils professionnels de la future agence Santé Québec, ainsi que des conseils d’établissement des centres hospitaliers est alarmante.

Pour un centre hospitalier universitaire, il est impératif de maintenir les fonctions que sont la recherche, l’enseignement et l’innovation: ceci nécessite temps, dévouement, investissement et beaucoup de patience. Les CHU participent aux impératifs d’efficacité, toutefois ils ne peuvent perdre de vue leur mission essentielle, celle de bâtir la médecine de demain.

Se priver de l’expertise du corps médical et des CHU dans l’organisation Santé Québec ne nous apparaît pas comme un choix judicieux ni garant de la satisfaction et de la sécurité des Québécois d’aujourd’hui et de demain.

Dre Chantal Marion, cheffe de département de médecine générale par intérim du CHUM

Dre Cécile Tremblay, cheffe du service de microbiologie du CHUM

Co-signataires:

Dr Marc Bilodeau, chef du département de médecine du CHUM

Dr Matthieu Schmittbuhl, chef du département de stomatologie du CHUM

Dr Alexandre Larocque, chef du département de médecine d’urgence du CHUM

Dre Carole-Nelly Kamga-Ngande, cheffe du département d’obstétrique-gynécologie du CHUM

Dre Mona Harissi-Dagher, cheffe du département d’ophtalmologie du CHUM

Dr Didier Jutras-Aswad, chef du département de psychiatrie du CHUM

M. Jean Morin, chef du département de pharmacie du CHUM

Dre Marie-France Raynault, cheffe du département de médecine préventive et santé publique