Pourquoi y a-t-il des tensions en mer de Chine méridionale?

Les revendications concurrentes en mer de Chine méridionale sont depuis des décennies une source de tensions entre la Chine et plusieurs autres pays de la région.

La dernière querelle en date a éclaté le 5 août lorsque des garde-côtes chinois ont bloqué une mission philippine de réapprovisionnement d'un avant-poste éloigné dans les eaux contestées, les visant avec un canon à eau.

Ces incidents alimentent les craintes qu'une erreur de calcul ou qu'un accident ne puisse déclencher un conflit militaire entre les pays riverains qui, au-delà, pourrait impliquer les États-Unis.

L'AFP examine les différends territoriaux dans ces eaux.

Où se situe-t-elle ?

La mer de Chine méridionale couvre plus de trois millions de kilomètres carrés et est entourée par la Chine, Taïwan, les Philippines, l'île de Bornéo et l'Asie du Sud-Est continentale.

Au coeur des différends se trouve la question de l'appartenance des centaines d'îlots, atolls et récifs, à l'origine inhabités, qui parsèment cette étendue marine.

Les plus grandes îles se situent dans deux archipels : les Paracels et les Spratleys. L'atoll de Scarborough est un petit affleurement dans l'est.

Pourquoi ?

La mer de Chine méridionale est le principal lien maritime entre les océans Pacifique et Indien, lui conférant une énorme valeur commerciale et stratégique.

Ses voies maritimes relient l'Asie de l'Est à l'Europe et au Moyen-Orient et plusieurs milliers de milliards de dollars de marchandises y transitent chaque année.

D'énormes gisements de pétrole et de gaz inexploités reposeraient en outre dans ses fonds marins, bien que la quantité présente varie considérablement selon les estimations.

Elle abrite également certains des plus grands récifs coralliens du monde et d'importantes ressources halieutiques.

Qui revendique quoi ?

Au coeur des différends se trouve la question de l'appartenance des centaines d'îlots, atolls et récifs.

La Chine et l'île de Taïwan revendiquent toutes deux la quasi-totalité de cette mer. Le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei ont en outre chacun des intérêts qui se chevauchent dans certaines parties de cet espace marin.

Les revendications de Pékin reposent en grande partie sur des cartes chinoises datant des années 1940 et s'inscrivent sur les cartes officielles par une ligne discontinue à neuf traits.

Ces zones revendiquées s'approchent des côtes d'autres pays et englobent les Spratleys et les Paracels.

Dans les Spratleys, la Chine détient au moins sept îles, le Vietnam contrôle 21 îlots et récifs et les Philippines ont des avant-postes sur neuf îles et récifs.

Taïwan détient le plus grand territoire constitutif des Spratleys, Itu Aba, et la Malaisie en contrôle cinq.

La Chine contrôle également l'atoll de Scarborough, une riche zone de pêche située à 230 kilomètres au large de l'île philippine de Luzon, repris à Manille en 2012.

Quelles stratégies ?

Depuis plusieurs années, les puissances rivales agrandissent ces minuscules récifs et îlots et y construisent pour étayer leurs revendications.

Le programme de poldérisation de la Chine a été particulièrement agressif. Au cours de la dernière décennie, elle a arraché des milliers d'hectares de récifs pour créer des îles militarisées, dotées de pistes d'atterrissage, de ports et de systèmes radar.

La Chine déploie également des centaines de garde-côtes dans ces zones stratégiques, souvent à plus de mille kilomètres de ses frontières, pour surveiller certaines positions et assurer des missions de sécurité.

Quels conflits ?

Deux conflits armés entre la Chine et le Vietnam, au cours desquels plus de 130 soldats vietnamiens ont été tués, ont secoué la région.

En 1974, Pékin a pris le contrôle des Paracels après des affrontements avec la marine sud-vietnamienne.

En 1988, une bataille navale a opposé le Vietnam à la Chine dans les Spratleys.

Les relations entre la Chine et les Philippines se sont envenimées en raison des différends concernant ces eaux mais les incidents en haute mer n'ont jusqu'à présent pas débouché sur un conflit militaire.

Où en sont les efforts diplomatiques ?

Les dix membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) et la Chine ont adopté en 2002 une «Déclaration sur la conduite des parties», non contraignante, afin de décourager les actes hostiles.

Toutes les parties y acceptent de ne pas recourir à la menace ou à la force pour faire valoir leurs revendications.

Depuis, les négociations visant à transformer cette déclaration en un code juridiquement contraignant ont échoué.

Manille accueillera un nouveau cycle de négociations cette semaine.

En 2013, les Philippines ont engagé une procédure d'arbitrage international contre la Chine.

La Cour permanente d'arbitrage de La Haye a tranché en faveur de Manille, déclarant que la «ligne en neuf traits» de la Chine n'avait aucune base juridique.

Pékin a refusé de prendre part à la procédure et a ignoré le jugement.