Que pense Mario Dumont de la fin du cellulaire en classe?

Terminé! Il ne sera plus permis aux élèves d’utiliser leur cellulaire dans les classes du Québec. Ainsi en a décidé le ministre de l’Éducation Bernard Drainville qui enverra sous un peu une directive au réseau scolaire. Qu’en pense Mario Dumont?

«C’est déjà interdit en classe. Je ne crois pas que beaucoup de profs autorisent qu’en plein milieu du cours de maths, un élève soit sur TikTok à regarder des vidéos», fait valoir notre chroniqueur politique.

«Il ne faut pas s’illusionner. Parfois, il y a une directive du prof, parfois de la direction d’école et les jeunes font le contraire. Ils se font prendre et ils ont des sanctions. Ce n’est pas parce qu’il y a une directive du ministre qu’il y en plus qui vont arrêter de tricher», appuie Mario Dumont.

«Personnellement, ça ne m’a jamais fatigué que ça soit géré école par école», dit-il.

