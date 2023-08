Tué lors de son premier jour de classe au primaire

La rentrée scolaire au primaire est toujours un moment fébrile rempli de rires et de la joie de découvrir son nouveau professeur et ses camarades de classe, mais pour des enfants de l’Ohio, ce jour est devenu triste et funeste.

Mardi, un autobus scolaire roulait vers l’ouest dans la nationale 41 dans le comté de Clark quand vers 8h15, il a été heurté de plein fouet par une fourgonnette Honda Odyssey qui venait de l’est, a fait savoir une patrouilleuse routière à NBC News.

Le bus a alors dévidé de sa trajectoire et s’est reversé. Un des enfants à bord du bus a été tué. Il a été déclaré mort sur les lieux de l’accident. Vingt-trois écoliers ont aussi été blessés, dont un gravement, rapporte CNN. Les autres petits ont des blessures mineures qui ne mettent pas leur vie en danger, toujours d’après les forces de l’ordre.

Le chauffeur du bus a quant à lui subi des blessures qui n’ont pas nécessité un transport hospitalier.

Le conducteur de la Honda a été blessé, mais sa vie n’est pas menacée. Son passager adulte a lui aussi été conduit à l’hôpital, détaille NBC News.

En Ohio, les ceintures de sécurité ne sont pas obligatoires dans les autobus scolaires. Les enfants à bord de l’autobus accidenté n’étaient donc pas attachés.

L’accident fait toujours l'objet d'une enquête, ont indiqué les autorités.

Au lendemain du drame, les cours ont été annulés à la Northwestern Elementary School et du soutien psychologique sera mis à la disposition de tous ceux qui en ressentent le besoin.