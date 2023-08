Un courtier suspendu après des fraudes de plus de 200 000 $

Un courtier immobilier de Gatineau a vu son permis être suspendu après avoir réalisé 11 transactions frauduleuses qui lui ont rapporté 231 290 $.

L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) a annoncé dans un communiqué, mercredi, avoir obtenu la suspension provisoire du permis de courtage immobilier de Yassine Chentoufi.

Selon le syndic de l’OACIQ, il aurait mis en place un stratagème frauduleux pour simuler 11 fausses transactions immobilières, dans lesquelles des propriétaires d’immeubles et des prête-noms ont été impliqués à leur insu, grâce à des signatures qu’il a contrefaites et à de faux documents.

Yassine Chentouf aurait ainsi mis la main sur somme approximative de 231 290 $ auprès d’entreprises spécialisées dans l’avance de rétribution.

Le syndic de l’OACIQ a soutenu qu’il a une preuve suffisante que Yassine Chentoufi s’est approprié cette somme auprès d’entreprises spécialisées dans l’avance de rétribution.

L’homme aurait personnellement posé des gestes répréhensibles, entre novembre 2022 et mars 2023, en plus d’en réaliser d’autres par l’intermédiaire de son entreprise Yassine Chentoufi Courtier Immobilier inc., laquelle a son domicile sur le boulevard du Plateau, à Gatineau, selon le registraire des entreprises du Québec.

Le comité de discipline, à la demande du syndic de l’OACIQ, a ordonné la suspension provisoire du permis de M. Chentoufi.

«La protection du public ainsi que la gravité des infractions reprochées dictaient une intervention urgente et nous sommes satisfaits que le comité de discipline se soit rangé aux arguments du syndic », a dit la vice-présidente Encadrement de l’OACIQ, Me Caroline Champagne.

La sanction est mesure exceptionnelle pour protéger la population. Yassine Chentoufi pourrait alors se voir imposer des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension permanente.