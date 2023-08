Un homme poignardé dans l’arrondissement Plateau Mont-Royal

Un homme de 48 ans a été poignardé au haut du corps, mercredi soir, dans une auberge de jeunesse située dans l’arrondissement Plateau Mont-Royal.

L’agression est survenue sur l’avenue Christophe-Colomb, près l’avenue Mont-Royal, vers 19 h 30, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Lors de leur patrouille, les policiers ont été alertés par un homme qui venait de se faire poignarder au haut du corps.

Erik Peters / Agence QMI

«La victime, un homme de 48 ans, était sérieusement blessée par arme blanche au haut du corps, a dit la porte-parole du SPVM, Véronique Dubuc. Il a indiqué aux policiers où se trouvait le suspect qui courait sur l’avenue Christophe-Colomb en direction sud.»

Les policiers ont poursuivi le suspect à la course, avant de procéder à son arrestation.

«Selon les premières informations, il aurait fait irruption dans une auberge de jeunesse et, pour une raison inconnue pour le moment, il aurait agressé la victime à l’arme blanche, a indiqué la porte-parole. La victime a été transportée en centre hospitalier où on ne craint pas pour sa vie.»

Le suspect arrêté est un homme de 56 ans. Il sera rencontré par les enquêteurs au centre de détention.

Les policiers ont protégé la scène de crime pour conserver les éléments de preuve.

L’enquête se poursuit pour tenter de comprendre les causes et les causes et les circonstances de l’agression.