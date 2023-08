Une adolescente de 14 ans est recherchée à Montréal

Une adolescente de 14 ans manque à l’appel depuis mardi matin à Montréal.

Mégan Dawn Michalak a été vue pour la dernière fois à 7 h, à l’intersection des rues Elm et du boulevard St-Charles située dans l’arrondissement Beaconsfield, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Elle a la peau blanche, les yeux bleus et les cheveux teints blonds. L’adolescente mesure 1, 78 m (5 pi 10 po) et pèse 54,5 kg (120 lb). Mégan Dawn Michalak parle anglais et français. Elle se déplacerait à pied et en transport en commun.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant la disparition de Mégan Dawn Michalak peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.