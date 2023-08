Une bagarre entre influenceurs éclate dans un bar

La vidéo d’une bagarre entre influenceurs survenue dans un bar branché de Cannes, en France, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Selon des médias français, l’altercation serait survenue entre deux ex-candidats d’émissions de téléréalité, Ahmed Thaïïï et AD Laurent.

Un entrepreneur spécialisé dans le commerce en ligne aurait également été impliqué dans la dispute.

Les trois personnes sont suivies par des centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Dans l’extrait de la dispute, on peut voir plusieurs hommes se battent et une femme au visage ensanglanté.

L’établissement de la Pointe Croisette a fait le point sur la bagarre au lendemain de la publication de la vidéo, dans la nuit de dimanche à lundi.

«ll y avait deux tables d’influenceurs, une de Dubaï, l’autre de Français. Une des personnes présentes a lancé une bouteille sur la table voisine. Une jeune femme l’a reçue en pleine arcade et a été blessée. Une bagarre a éclaté, les agents de sécurité sont immédiatement intervenus et ont fait sortir les protagonistes, appelé la police et les pompiers, qui ont pris en charge la jeune fille blessée et un homme victime de coups de poing. La scène n’a duré que quelques minutes et la soirée a repris normalement pour les autres clients. D’après ce que l’on sait, certains des participants à cette bagarre sont déjà repartis à Dubaï», peut-on lire dans une déclaration.