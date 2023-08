Une très rare «superlune bleue» éclairera le ciel la semaine prochaine

Le rare phénomène d’une pleine lune qui est également une superlune ainsi qu’une lune bleue surviendra dans la nuit du 30 au 31 août 2023.

• À lire aussi: La Lune, au centre de toutes les convoitises

• À lire aussi: Un satellite pour analyser la présence d’eau sur la lune

• À lire aussi: Super Lune de l’Esturgeon: l’avez-vous vue?

Cette «superlune bleue» sera visible partout autour du globe, selon la NASA.

En astronomie, le terme «superlune» est utilisé pour définir une lune qui est à son périgée, soit son point le plus près de la Terre, tout en étant pleine, ce qui fait en sorte qu’elle est plus grande et lumineuse que normalement.

Le terme «lune bleue» sert quant à lui à désigner la deuxième pleine lune dans un même mois.

Environ 25% des lunes sont des superlunes, mais seulement 3% des lunes sont bleues, ce qui fait en sorte que les «superlunes bleues» surviennent en moyenne une fois par décennie.

La prochaine fois qu’un tel événement se produira sera en janvier 2037.