À VOIR | Trump tweet pour la première fois depuis janvier 2021

L’ex-président américain Donald Trump a partagé jeudi un tweet pour la première fois depuis janvier 2021.

Cette publication sur la plateforme X (ancien Twitter) survient quelques heures après que M. Trump a été formellement arrêté dans une prison du comté de Fulton en Géorgie, une première pour un ancien président des États-Unis.

Le tweet permet notamment de lire «Ingérence électorale» suivi de «Ne vous rendez jamais!» juste en dessous de la déjà célèbre photo d’identification judiciaire de l’ex-président, laquelle a été produire à l’occasion de son passage dans la prison de Géorgie.

Plusieurs spécialistes avaient averti que M. Trump mettrait lui-même cette photo de l’avant afin de la resymboliser.

On va la retrouver dans des «publicités de Trump. On va le retrouver sur des posters de Trump. Parce que toute sa stratégie à Trump – et elle marche, elle marche plutôt bien –, c’est de jouer à la victime», avait prévenu Luc Lavoie à l’émission «Le Bilan».