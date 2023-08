Abus dans le sport: une présumée victime réagit au rapport commandé par Québec

Un rapport troublant a révélé que plusieurs entraîneurs dans les écoles obtiennent des postes sans que leurs antécédents soient vérifiés, des conclusions dévastatrices pointant des lacunes importantes dans le sport étudiant. Devant ces résultats, une présumée victime en veut plus pour protéger les jeunes.

Stéphanie Boisvert est l'une des sept présumées victimes de Danny Vincent, cet ancien entraîneur de basketball qui est visé par des allégations d'abus physiques, de harcèlement psychologique et de violence verbale. Elle ne s'est pas étonnée en lisant le rapport dévastateur commandé par Québec.

«C'est des problèmes que j'ai pu voir beaucoup dans la dernière année», a dit celle qui milite depuis 20 ans pour voir des changements dans les manières de faire et les mécanismes.

Elle-même, en tant qu'entraineuse de basketball, ne savait pas jusqu'à l'an dernier qu'elle devait s'affilier à la fédération.

Comme mentionné dans le rapport, la majorité des entraineurs ne sont pas affiliés, ce qui leur permet de travailler dans les milieux scolaires sans que leurs antécédents judiciaires soient amplement fouillés.

«En discutant avec des entraineurs qui sont dans le domaine depuis aussi longtemps, sinon plus longtemps que moi, je me suis rendu compte qu'eux non plus ne l'étaient pas. On est des tonnes qui ne le sont pas. (...) C'est vraiment inquiétant de savoir que ce n'est pas fait par tout le monde, et ça n'a pas toujours été fait dans mon dossier non plus», a indiqué Mme Boisvert.

«Aussitôt qu'il y a ce lien qui n'existe pas avec la fédération, on vient d'ajouter un élément de difficulté additionnel. Puis, c'est une fenêtre qui s'entrouvre encore un peu plus grande pour les agresseurs», a ajouté le directeur général de Sport'Aide, Sylvain Croteau.

Le président-directeur général du Réseau du Sport étudiant du Québec, Gustave Roel, a toutefois assuré que des vérifications sont faites.

L'enjeu, c'est que les fédérations n'ont pas accès au dossier des entraîneurs qui ne sont pas affiliés.

«[Les fédérations] n'ont pas nécessairement un lien direct avec certains entraineurs, mais ils ne sont pas échappés dans le système. Le filet nous permet de venir les récupérer à travers le Réseau du Sport étudiant du Québec».

Parmi les six recommandations du rapport, on suggère la création d'un registre qui regrouperait toutes les informations sur les entraîneurs.

Une avancée qui serait importante pour Mme Boisvert, mais qui n'est toujours pas suffisante.

«Pour ma part, ça prend des gens qui mettent le nez dans le gymnase», a-t-elle précisé. Elle espère voir dans le futur des intervenants qui se rendront directement sur le terrain pour constater les situations problématiques, ou encore accompagner ceux qui en auraient de besoin.

«Danny Vincent était à un tournoi de basket il y a trois mois et ce n'était pas si grave que ça qu'on m'a dit parce qu'il n'a pas été encore accusé et il n'est pas en prison. Je ne trouve pas que c'est suffisant», a-t-elle insisté.

Selon elle, il faudra encore un changement majeur au Québec pour préserver la sécurité des joueurs dans les écoles.

Le gouvernement travaille présentement sur un projet de loi pour améliorer la loi sur la sécurité dans les sports, a confirmé la ministre du Sport, Isabelle Charest.