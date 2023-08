Arrêtée pour avoir fait perdre son temps à la police en inventant son propre meurtre

Une trentenaire de la Caroline du Nord qui aurait simulé son propre meurtre violent à l’aide d’une application de cellulaire devra s’expliquer devant les tribunaux après avoir fait perdre 75 heures à l’équipe policière chargée de son cas.

«Les actions de Sweeney ont causé à notre département, ainsi qu'à d'autres départements, de nombreuses heures de travail qui auraient pu être consacrées à d'autres dossiers», a dénoncé lundi le département de police de Franklin sur Facebook, en partageant la liste les accusations déposées contre la femme.

Vendredi, Margaret Frances Elizabeth Sweeney, mieux connue sous le prénom «Maggie», aurait envoyé des messages textos anonymes via une application pour camoufler son identité à une amie ainsi qu’au département des Services sociaux de la Caroline du Nord, décrivant sa propre mort violente, selon ce qu’a rapporté NBC News mercredi.

Dans les messages textes, la femme de 37 ans aurait prétexté avoir été battue à mort par un démonte-pneu en fer, a relaté le média américain, en se basant sur le mandat d’arrestation.

Sauf que Maggie Sweeney aurait été retrouvée saine et sauve le lendemain dans un parc, selon l’équipe policière, qui aurait été en mesure de retracer les textos jusqu’à elle.

Au total, les différentes équipes policières auraient passé 75 heures à sa recherche, puis sur l’enquête qui a suivi.

Elle a été accusée d’avoir causé une fausse déclaration à un commissariat de police, d’avoir fait état d’un faux rapport de décès ou de blessure grave par communication téléphonique ainsi que d’avoir obstrué les agents chargés de l'application de la loi, a énuméré le corps policier.

Les motifs de l'accusée n'ont cependant pas été précisés.

Cette histoire survient seulement quelques semaines après qu’une femme de 25 ans de l’Alabama, Carlee Russell, ait avoué avoir inventé son propre enlèvement de toute pièce.

La femme avait finalement été accusée de fausse déclaration aux autorités chargées de l'application de la loi et de fausse déclaration d'un incident, et pourrait faire face à un an de prison, a rappelé NBC News.