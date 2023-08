Britney Spears doit payer 10 000 $ par mois pour couvrir le somptueux nouvel appartement de son ex

Britney Spears et Sam Asghari se sont séparés il y a quelque temps et depuis, la popstar semble vivre pleinement sa nouvelle vie. Du moins, c’est ce que son compte Instagram laisse transparaître.

• À lire aussi: L'ex de Britney Spears accusé de harcèlement sexuel et d'infidélité constante tout au long de leur relation

• À lire aussi: Sam Asghari brise le silence sur sa séparation avec Britney Spears

Le seul petit détail est qu'en fonction des informations de TMZ, Spears est tenue de couvrir les frais du somptueux logement – l'un des édifices les plus prestigieux de Los Angeles – dans lequel son ex-partenaire, qui fait face à des allégations d'agressions sexuelles et d'infidélité, s'est récemment installé.

Des sources proches du couple désuni ont divulgué au média américain que la chanteuse doit débourser pas moins de 10 000 $ par mois afin de régler la note élevée de cet appartement, et ce, jusqu'à ce que le divorce soit finalisé.

Pas plus tard que la semaine dernière, TMZ avait également rapporté que «l'avocat de Sam a fait savoir qu'il contesterait le contrat de mariage, et il est presque certain que Britney finira par lui remettre un chèque.»

Il est à rappeler qu'en vertu du contrat de mariage, célébré l'année dernière, la chanteuse de Toxic s'était engagée à verser une somme exorbitante à Ashgari chaque mois pendant un certain nombre d’années. Une close qui n’avait pas fait l’unanimité auprès du public et qui continue de faire couler beaucoup d’encre.

Britney Spears et Sam Asghari n'entretiennent toujours pas de communication directe, mais ils sembleraient avoir trouvé un accord pour partager la garde de leurs chiens.

• À lire aussi: Voici quand sortira l'autobiographie tant attendue de Britney Spears

À VOIR AUSSI : 13 anciens couples qui ont bien réussi leur divorce: