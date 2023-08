«C’est dégueulasse, c’est un manque de respect»

Le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal est toujours fermé 42 jours après la fin de la grève des employés des opérations. Un homme en deuil dénonce la situation.

La mère de Jimmy Koliakoudakis est décédée il y a plus de six mois et elle sera enterrée seulement le 30 août. «Pour nous, c’est une situation dégueulasse. Les familles, on n’a pas eu aucun respect dans toute cette situation-là», lance Jimmy Koliakoudakis.

«C’est un deuxième deuil, c’est difficile. J’ai parlé avec des membres d’autres familles et elles vivent des cauchemars. Ce que l’on devait vivre en janvier, février et mars, on va vivre les mêmes choses encore au mois d’août et septembre», se désole-t-il.

L’entretien des tombes et des installations se poursuit au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

«Les travaux vont bon train. Il reste beaucoup de choses à faire. Cependant, nous sommes à plus de 70% du ramassage et de la sécurisation des lieux. Nous sommes dans les temps prévus. Les équipes sont au travail de façon intensive afin de finaliser le tout pour une réouverture très bientôt», assure Michel St-Amour de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal.

Des familles attendent depuis plus de sept mois pour se recueillir sur la tombe de leurs proches.

Le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges devrait ouvrir le 11 septembre.

