Heidi Klum répond à la polémique sur son régime «900 calories»

Heidi Klum a démenti les informations selon lesquelles elle ne consommerait que 900 calories par jour.

• À lire aussi: Huit ans après leur rupture, Halle Berry et Olivier Martinez ont finalisé leur divorce

La mannequin germano-américaine a provoqué la polémique lorsque le Daily Mail a relayé le questions-réponses qu’elle avait organisé sur Instagram la veille.

«Je viens de rentrer chez moi, et des amis m’envoient ces articles qui disent que je n’absorbe que 900 calories par jour», a-t-elle déclaré dans une vidéo en story Instagram mardi soir (le 22 août 2023).

Heidi Klum, 50 ans, a poursuivi: «Tout d’abord, je tiens à dire que je pense n’avoir jamais eu à compter les calories dans ma vie, il ne faut pas croire pas tout ce que vous lisez. Donc, je ne compte pas mes calories.»

Écoutez le segment culturel avec la journaliste Florence Lamoureux via QUB radio � :

Heidi Klum a ensuite défendu le fait d’avoir partagé son poids sur Instagram lors de sa séance de questions-réponses. «Quelqu’un m’a demandé combien je pesais, et je suis montée sur ma balance pour lui montrer. Alors, je ne sais pas, les gens ont tout mis ensemble et ont écrit de la merde. C’est vraiment triste, parce qu’il n’y a plus de journalisme. Les gens inventent juste des histoires, les écrivent, et ensuite, tout le monde saute dessus», a-t-elle déploré.

Heidi Klum a ajouté: «Et c’est vraiment triste, parce que des gens lisent ça et vont le suivre, et ça n’est pas bon pour eux.»

Selon le Mail Online, la juge de l’émission America’s Got Talent avait fait part de sa routine alimentaire lors de la séance de questions-réponses controversée. Elle avait confié qu’elle commençait sa journée par trois œufs pochés dans un bouillon de poulet. Au cours de la même séance, un internaute lui a demandé son poids; la mannequin s’est donc filmée en train de monter sur une balance et a montré le résultat.

Selon le NHS, l’apport calorique quotidien recommandé est de 2000 pour les femmes et de 2500 pour les hommes.