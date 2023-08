Il apprend que son fils changera d’école quelques jours seulement avant la rentrée

Le père d’un élève de première année qui devait aller à l’école primaire située à quelques mètres de son domicile a appris cette semaine que son fils devra plutôt aller à un autre établissement pour la rentrée.

Nicolas Comtois savait déjà que son fils de 6 ans allait devoir changer d’école cette année et l’avait inscrit en février à l’école du Bout-de-l’Isle, situé à un coin de rue de son domicile, à Sainte-Anne-de-Bellevue.

Il avait même déjà reçu une liste de fournitures scolaires à acheter cette école, mais mercredi, il a reçu une autre liste sur laquelle figurait le nom de l’école Sainte-Geneviève, située à 12 kilomètres.

«Il avait un test de français à faire [...] le 20 juillet et à ce moment-là on a demandé ce qu’il en était et on nous a donné la liste des effets scolaires pour l’école au bout de l’île, raconte-t-il. Pour nous ça voulait dire que c’était clair qu’il allait aller là, donc on a acheté les effets scolaires.

«Et hier on a eu une autre liste d’effets scolaires pour l’école Sainte-Geneviève, qui est similaire, mais avec des différences, ma conjointe a dû retourner au magasin», continue-t-il.

Cette situation est décevante pour le père de famille, car son fils devra à nouveau se faire à l’idée qu’il changera d’école, mais cette fois, avec un délai beaucoup plus court.

«On a passé l’été à préparer mon fils pour aller à l’école à côté avec ses amis, c’était déjà un transfert d’une autre école pour cette année, explique M. Comtois. Il est très excité, mais là je vais devoir lui dire aujourd’hui ou demain que c’est à une autre école qu’il devra aller.»

«C’est des enfants, ils vont s’adapter, mais c’est quelque chose que comme parent je voulais pouvoir le protéger de ça et je n’ai pas réussi», ajoute-t-il.

Le ministère de l’Éducation indique de son côté que si l’élève était déjà à une école, on favorise son retour l’année suivante.

D’autres critères comme la distance de l’habitation à l’école ainsi que le moment de l’inscription sont également considérés.

Voyez les explications complètes dans la vidéo ci-dessus