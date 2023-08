La pénurie de dentistes frappe fort dans l'Est-du-Québec

L'Association des chirurgiens-dentistes du Québec suggère au gouvernement des pistes de solution pour atténuer la crise de la pénurie de dentistes en région, une idée soulignée par le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Parmi celles-ci, on compte l’instauration d’incitatifs financiers pour les dentistes pratiquant en région éloignée et la réservation des places en programmes universitaires de médecine dentaire aux candidats provenant des régions.

Des villes dans la région commencent à s’impatienter, comme à Sainte-Anne-des-Monts, où on réclame, entre autres, l’augmentation de l’offre en formation en hygiène dentaire dans les établissements collégiaux.



De plus, l’idée de pardonner les prêts étudiants et hygiénistes dentaires qui choisissent de pratiquer dans les régions rurales et éloignées est soulevée.

Sainte-Anne-des-Monts a pris les grands moyens et travaillé pour se doter d'une clinique communautaire, alors qu’un projet-pilote financé par les contribuables qui connait un franc succès.

Les ménages québécois déboursent en moyenne 461$ pour des soins bucco-dentaires selon un sondage de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques.

