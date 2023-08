La sortie de «Dune: deuxième partie» repoussée à 2024

La grève à Hollywood continue de chambouler le calendrier de la rentrée cinéma: la sortie de Dune: deuxième partie, un des films les plus attendus de l’automne, a été repoussée au 15 mars 2024, a révélé jeudi soir le site spécialisé Deadline Hollywood.

• À lire aussi: Une rentrée cinéma assombrie par la grève à Hollywood

Réalisé par le Québécois Denis Villeneuve, Dune: deuxième partie devait initialement prendre l’affiche le 3 novembre prochain.

Selon Deadline Hollywood, c'est l’incertitude causée par la grève des acteurs et des scénaristes américains qui a convaincu le studio Warner Bros de reporter la sortie de Dune 2. Rappelons qu’en raison du conflit, les vedettes du film n’auraient pas eu le droit de participer à la campagne de promotion du long métrage.

Sorti à l’automne 2021, le premier film de la saga adaptée du roman de science-fiction de Frank Herbert a généré plus de 400M$ au box-office mondial, en plus de remporter six Oscars.