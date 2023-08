Les voyages de la gouverneure générale ont coûté plus de 2,7 millions $

Les déplacements de la gouverneure générale Mary Simon ont coûté plus de 2,7 millions $ en 2022 aux contribuables, selon une enquête de la Fédération canadienne des contribuables (FCC), publiée jeudi.

La FCC a ainsi analysé le compte des dépenses de la gouverneure au cours de sa première année civile en fonction.

«Mary Simon a effectué cinq voyages à l'étranger et plus d'une douzaine d'excursions à l'intérieur du pays, entraînant avec elle dans la plupart des cas un nombre impressionnant de fonctionnaires et de personnel de soutien», peut-on notamment lire.

Au total, les contribuables ont dû payer au moins 2 784 010 $, selon l’analyse de la FCC qui estime que le chiffre final «sera probablement plus élevé, car le gouvernement continue de traiter les coûts jusqu'en 2023».

En 2022, Mme Simon a voyagé régulièrement avec une délégation imposante, comprenant son mari, sa secrétaire, plusieurs stratèges en communication et des stagiaires, un vidéaste ou encore un photographe. Le groupe aurait séjourné dans des établissements de luxe dans différents pays du monde.

Au courant de la même année, les déplacements intérieurs de Mme Simon ont coûté 691 433 $, estime la FCC.

À titre de comparaison, l'ancienne gouverneure générale, Julie Payette, avait dépensé près de 3 millions $ au cours des 29 mois qui ont précédé la pandémie de COVID-19. Au cours des deux premières années et demie de son mandat, l'ancien gouverneur général David Johnston a dépensé au moins 2 millions $ en voyages internationaux.

Les anciennes gouverneures générales Adrienne Clarkson et Michaëlle Jean ont dépensé respectivement 8,9 millions et 9,3 millions $ en voyages internationaux au cours de leur mandat.

«Les Canadiens ont-ils réellement besoin que leur gouverneur général effectue tous ces voyages ?» s’est questionné Nicolas Gagnon, directeur Québec de la FCC.

«La culture dépensière dure depuis trop longtemps à Rideau Hall, c'est pourquoi la réduction du budget des voyages de fonction du gouverneur général est l'endroit idéal pour que les autorités fédérales fassent des économies.»

Rappelons que le salaire annuel du gouverneur général s'élève actuellement à 351 600 $.

Écoutez la chronique d’Alexandre Moranville au micro de Jean-François Baril via QUB radio :

Trop d’argent juste «pour aller se pavaner»

Pour la porte-parole du Bloc Québécois en matière d'Opérations gouvernementales, Julie Vignola, l’argent dépensé pour les voyages de l’actuelle gouverneure «pour aller se pavaner à l’étranger» est tout simplement «inadmissible».

«Alors que la population se serre la ceinture pour faire face à l’inflation et une crise du logement jamais vue, la gouverneure générale, dont la fonction date d’un autre siècle, dilapide carrément les fonds publics», a-t-elle réagi dans un courriel envoyé à l’Agence QMI.

Le Bloc Québécois estime que ces «extravagances» doivent cesser et que le gouvernement doit en finir avec «cette fonction archaïque, non élue par les citoyens et citoyennes, dont le coût dépasse de loin l’utilité».