Nouvelle saison de «Salut Bonjour»: «C’est comme faire partie de l’équipe étoile» - Philippe-Vincent Foisy

Philippe-Vincent Foisy joindra officiellement l’alignement de Salut Bonjour, aux actualités, dans moins de deux semaines.

Succédant à Georges Pothier, qui lui retrouvera l’équipe à titre de collaborateur, le chroniqueur et analyste politique s’est avoué fébrile de reprendre ce poste.

«Je suis assez stressé, fébrile, excité, j’ai hâte. C’est quand même de grosses chaussures à chausser; celles de Georges. En même temps, je pense que l’actualité cet automne va être assez dense que ça devrait aller», a-t-il dit en souriant, lors d’une entrevue qu’il a accordée à l’Agence QMI.

«Salut Bonjour c’est quand même la meilleure équipe de télé. C’est comme si tu allais jouer sur l’équipe étoile, au hockey, et il y a là Mario Lemieux qui en est à sa dernière saison», a-t-il comparé, soulignant la chance qu’il ressentait d’évoluer aux côtés de Gino Chouinard qui amorcera sa 17e et dernière saison à la barre de l’émission matinale de TVA.

Rappelons qu’avant lui, Guy Mongrain l’a animée pendant 13 ans et Benoît Gagnon, qui y a collaboré pendant 8 ans en tout, pendant près de 4 ans.

Photo de Julien Faugère fournie par TVA

«C’est beau le matin»

Philippe-Vincent Foisy, qui a animé l’émission du matin à QUB radio jusqu’en juin dernier, n’aura à ajuster son réveille-matin que de quelques minutes pour son nouveau poste.

«Je te mentirais si je te disais que c’est facile et que c’est cool. C’est le bout le plus difficile. Ce n’est pas physiquement naturel de se réveiller à 3h30 tous les matins... mais on s’y habitue», a-t-il indiqué, exprimant son amour pour le matin depuis qu’il avait pris l’habitude de se rendre au bureau à vélo.

«C’est beau le matin. Il y a quelque chose de spécial quand tu es réveillé avant les gens et que tu es là pour leur réveil à eux. On est vraiment choyé d’être là dans le quotidien des gens.

«C’est sûr qu’au niveau de la famille, ma fille a grandi aussi donc elle commence à faire ses nuits et c’est un énorme avantage. Je me rappelle qu’il y a eu des journées, quand je me rendais à QUB, j’avais dormi deux ou trois fois une heure dans la nuit parce que le bébé se réveille, pleure, tousse», a-t-il ajouté avec un certain soulagement, avisant que si un matin il affiche des cernes un peu plus creux, ce sera «parce qu’à la maison, il y en a une qui tousse ou qui n’a pas eu une super nuit».

«On ne peut pas sortir la politique du gars»

En plus de son nouveau rôle à l’information, Philippe-Vincent Foisy conserve sa chronique dans les pages du Journal de Montréal et du Journal de Québec, ainsi que sa participation à l’émission de Mario Dumont à LCN et TVA.

Son segment d’analyste politique à Salut Bonjour sera quant à lui préservé, mais pourrait subir quelques modifications. L’équipe travaille actuellement à trouver une formule optimale pour intégrer les segments d’analyse politique dans la feuille de route de l’émission.

«Je garde un peu les deux rôles. C’est sûr que mon rôle principal c’est d’être là pour les nouvelles, mais il y a toujours l’analyse politique qui sera là. On ne sortira pas la politique du gars, comme on dit», a fait valoir le journaliste.

Nouveaux collaborateurs

Jean-Luc Brassard, Benoit Chartier, Léa Clermont-Dion et Christian Thériault s’ajouteront cette saison à l’équipe de Salut Bonjour à titre de collaborateurs.

Le Dr David Fortin et Matt Duff font également partie de cette liste. Les chefs qui passeront par la cuisine de l’émission sont notamment Jonathan Garnier, Jean-François Plante et Hugo St-Jacques.

Avec le retrait de l’émission Marie-Claude, Salut Bonjour sera dorénavant prolongé jusqu’à 10h30 en semaine.

Animée par Gino Chouinard, l’émission matinale est présentée en semaine à partir de 6h30 chaque jour sur TVA.