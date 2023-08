Portrait maudit: une peinture «terrifiante» retournée deux fois dans un magasin de charité

Le portrait d’une jeune fille a grandement fait parler sur les réseaux sociaux après avoir été retourné à deux reprises dans un magasin de charité, par deux clientes en panique, dont l'une indiquant «ne plus jamais vouloir voir la maudite chose» de sa vie.

«Elle est de retour! Vendue à deux reprises et retournée à deux reprises! Êtes-vous assez brave?», a écrit le magasin de charité Hastings Advice Representation Centre sur un post-it, avant d’afficher la peinture pour une troisième fois dans son établissement à Saint Leonards-on-sea, dans le sud de l’Angleterre, selon une publication sur X (Twitter) mardi.

L’image de ladite peinture a été visionnée plus de 8,8 millions de fois sur le réseau social tandis que de nombreux internautes ont conseillé au magasin de charité de brûler la toile au plus vite.

Selon le propriétaire de l'établissement, Steve, le portrait de la jeune fille inconnue, dont les yeux «vous suivent partout dans la pièce», aurait été acheté pour la première fois par une dame, avec d’autres cadres et peintures, avant d’être retourné seul deux jours plus tard, a-t-il confié à «The Telegraph».

«Je dois m’en débarrasser», aurait-elle lancé, avant de parler d’une «aura» autour de la peinture, dont l'artiste est également inconnu, a relaté le journal britannique.

Mais c’est lorsqu’une seconde femme aurait rapporté la peinture après son achat, cette fois carrément «terrifiée», «en tremblant et en détresse» et en indiquant «ne plus jamais vouloir voir la maudite chose» de sa vie que le propriétaire aurait ajouté la note, a-t-il poursuivi au «Telegraph».

Sauf qu’en voyant la popularité de la toile bondir en ligne mardi, la femme serait revenue au magasin le lendemain – non sans réticence – pour la racheter à nouveau, croyant qu’elle pourrait avoir une certaine valeur monétaire, a indiqué le propriétaire.