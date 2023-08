Saguenay: des affaires en or à La Baie grâce aux croisières

En pleine saison des croisières, le village portuaire d’arrondissement de La Baie, à Saguenay, est animé, si bien que les commerçants et restaurateurs ont remarqué une véritable hausse de leur chiffre d’affaires. Pour certains, ça pourrait bien être une saison record.

Le nombre d'escales au port de La Baie est à son apogée cette année. En tout 82 escales ont été offertes aux voyageurs depuis le début de la saison. Jeudi matin, le bateau Vicking Polaris s’est accosté au port de La Baie avec plus de 600 voyageurs à bord. Certains n’en sont pas à leur premier de la saison.

TVA Nouvelles

«C'est la deuxième croisière qu'on prend avec le navire Vicking. On a fait les Grands Lacs auparavant, de Milwaukee jusqu'à Thunder Bay. Maintenant on va de New York à Toronto. C'est fantastique. De la bonne nourriture, un superbe bateau», a mentionné un couple de voyageurs.

«Tous les gens sont impressionnés. Avec le tour que je fais présentement, on fait des visites dans différents endroits», a admis la guide touristique, Lise Auger.

Des affaires en or

De mai à novembre, près de 140 000 voyageurs sont attendus, au grand bonheur des commerçants et restaurateurs.

«Je le ressens énormément, je suis vraiment dans une année où je suis en adaptation. J'ai des petits problèmes d'inventaires, on a monté une deuxième salle d'essayage. Ma mère est ici à tous les bateaux pour venir m'aider, mon fils est là aussi. C'est vraiment une porte à l'international, je ne pourrais pas demander mieux à ce niveau-là», a souligné l’artiste Anick Bouchard, propriétaire des Créations Anicko.

TVA Nouvelles

«Il y en a qui arrivent d'Italie, de l'Europe, d'Australie!», s’est exclamée une employée du magasin général de La Baie, qui admet devoir pratiquer beaucoup plus souvent son anglais qu’auparavant.

Le restaurant l'Opia a augmenté son chiffre d'affaires d'environ 15%.

«Cette année on a beaucoup de petits bateaux et c'est une clientèle qui est plus enviable pour nous, qui va beaucoup plus fréquenter nos restaurants que les plus gros bateaux. Les gens sont plus enclins à venir prendre un café, de venir prendre une bouchée, de se promener un peu plus», a constaté la propriétaire, Marie-Ève Dallaire.

TVA Nouvelles

L’affluence est aussi remarquable une rue plus basse, à la microbrasserie Le Pavillon Noir.

«Les gens nous disent qu'on a une vue extraordinaire, qu'on a une belle terrasse, ils sont vraiment contents du paysage», a dit une employée, Karine Lévesque.

Plusieurs touristes, charmés par le paysage et l’accueil des gens, ont confirmé qu’ils souhaitaient revenir voyager au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette année, La Baie accueillera le 500e navire et le 500 000e passager.