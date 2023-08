Des physiothérapeutes à la rescousse des guichets d’accès de première ligne

Une femme de la Montérégie se dit satisfaite des services offerts par une physiothérapeute au Guichet d’accès à la première ligne (GAP) au CISSS de la Montérégie-Est.

Notre journaliste a accompagné Chantal Gevrey dans un GAP d’un CISSS en Montérégie, qui offre des services en physiothérapie depuis le début de l’été.

Mme Gevrey, qui avait mal au cou et à l’épaule, a obtenu des services d’une physiothérapeute après une consultation avec une infirmière clinicienne.

«Je suis vraiment impressionnée parce que j'ai eu une très belle réception, une belle écoute, de bons conseils. Et en plus, je paie pas parce que c'est la carte d'assurance maladie», explique la patiente à Harold Gagné.

Émilie Privé, infirmière clinicienne, souligne que le problème ressenti par Chantal Gevrey ne nécessite pas nécessairement une visite à l’hôpital.

«Il y a plusieurs personnes que des fois, ils nous appellent pour des douleurs musculaires ou au niveau des articulations. Clairement, ça ne nécessite pas toujours un médecin», exprime-t-elle.

L’aînée peut consulter un physiothérapeute, sans passer par un hôpital de la région.

Cette dernière énumère les douleurs qui pourraient nécessiter une visite au GAP.

«Beaucoup des problèmes au dos, au cou, aux genoux, sinon des typiques personnes qui ont le dos barré, entorse de cheville», souligne Ariane Mainville, qui a quitté le secteur privé après 14 ans pour se concentrer au sein des équipes du CISSS de la Montérégie-Est.

La directrice de l’accès aux services au CISSS de la Montérégie-Est constate que le modèle du GAP accompagné de la physiothérapie porte ses fruits.

«30 à 40% de notre clientèle nous appelait avec des troubles musculosquelettiques. Donc, l'accès direct à un physiothérapeute a un impact positif pour eux. Et au besoin, il est dirigé vers un médecin [...] On est convaincu que si le patient voit le bon professionnel au bon moment, il va éviter justement d'aller à l'urgence et aller cogner à d'autres portes dans nos services de première ligne», précise Mélanie Malenfant.

Des chercheurs universitaires évaluent les bienfaits de ce service, qui pourrait entraîner bientôt l'embauche d'une deuxième physiothérapeute au guichet d'accès.

