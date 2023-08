Vols directs à partir de Québec: Sunwing et Air Transat bonifient leur offre

Pour la prochaine saison, Sunwing augmentera ses vols directs au départ de Québec où la compagnie dispose d’une base avec du personnel navigant sur place, ce qui facilite les opérations.

Air Transat aussi augmente ses vols directs à partir de l’Aéroport international Jean-Lesage.

La semaine dernière, Le Journal dévoilait qu’Air Canada annulait tous ses vols directs vers le Sud au départ de Québec pour des raisons «opérationnelles».

Pénurie de pilotes et problèmes d’approvisionnement sont les principaux motifs évoqués par la compagnie pour justifier cette décision qui pénalise les voyageurs de Québec en les obligeant à faire une ou plusieurs escales pour arriver à destination.

«Pour l’hiver prochain, nous avons une capacité accrue de 9% par rapport à l’hiver dernier. Nous avons aussi ajouté une nouvelle destination du côté de Cuba, avec Cayo Largo qui sera offerte pour la première fois directement de Québec», a affirmé Lyne Chayer, directrice générale Vacances Sunwing Québec.

Ainsi, Sunwing opérera 21 vols directs au départ de Québec pour Cuba, le Mexique, la République dominicaine, le Panama et l’île Roatan, au Honduras.

Personnel navigant à Québec

Comme toutes les compagnies aériennes, Sunwing est en recrutement, mais l’un des facteurs qui la distinguent, a expliqué Mme Chayer, est qu’elle dispose de personnel navigant basé à Québec.

«Nous, la différence, c’est que la ligne aérienne possède une base à Québec depuis 2007. On est les seuls à avoir ça. Ce qui fait que nous avons nos pilotes et nos agents de bord qui opèrent les vols à partir de Québec uniquement. C’est un gros avantage», a-t-elle poursuivi.

En effet, Sunwing compte entre 80 et 100 employés durant la haute saison à Québec.

Air Canada compte une centaine d’employés aussi à Québec, mais ces employés sont affectés aux opérations «au sol exclusivement», a confirmé au Journal la compagnie aérienne.

«C’est beaucoup moins de déplacements pour le personnel navigant. Ils atterrissent à Québec et ils rentrent chez eux directement après», a ajouté Mme Chayer.

Air Transat

Pour la saison qui s’amorce bientôt, Air Transat offrira 29 vols hebdomadaires vers le Sud au départ de Québec incluant six vols par semaine vers Fort Lauderdale et Orlando. Cette année, le transporteur a ajouté un vol supplémentaire par semaine vers Punta Cana et un autre pour Puerto Plata.

«Sachant que notre programme hiver 2023-2024 a été annoncé en mai dernier, il n’implique donc aucunement les décisions récentes de la concurrence à modifier son horaire», a affirmé Marie-Ève Vallières, porte-parole d’Air Transat.

Contrairement à Sunwing, Transat ne possède pas de base à Québec avec du personnel navigant.

Saison 2023-2024

Malgré les coûts de l’essence et la forte demande internationale pour les destinations soleil, Mme Chayer assure que les prix des forfaits sont similaires à ceux de l’an dernier.

Courtoisie Sunwing

«Les gens réservent vraiment tôt cette année. Il y a beaucoup de monde qui s’est fait prendre l’année passée à cause du manque de disponibilités ou des tarifs qui augmentaient au lieu de baisser.»

«Quand on regarde nos chiffres de vente, on est clairement à la hausse par rapport à l’an passé», a ajouté Mme Chayer.