Travailler de soir et de nuit nuirait à votre mémoire, selon une étude

Avez-vous tendance à oublier certaines tâches de votre vie quotidienne? Vous devriez demander à votre employeur de vous donner un horaire de jour afin d’éviter d’aggraver votre problème, selon l’avis de plusieurs scientifiques.

En effet, les personnes qui ont tendance à travailler à l’extérieur de l’horaire normal de 9h à 17h risquent plus de développer des problèmes cognitifs, comme l’incapacité de réfléchir clairement, la détérioration du cerveau et les changements comportementaux.

L’étude, qui a été menée par des chercheurs de l’Université de York, en Ontario, se base sur un échantillon de près de 50 000 adultes qui se sont soumis à une autoévaluation de leurs symptômes et à une série de tests afin d’évaluer leurs capacités cognitives.

«Les résultats font un lien entre les différents quarts de travail et la détérioration cognitive», concluent les experts.

Tandis que les gens qui occupent des postes de nuit ont plus de chances de souffrir de problèmes de mémoire, ceux qui travaillent pendant la journée développent des difficultés à gérer leurs pensées, leurs émotions et leurs actions.

Environ une personne sur cinq risque de travailler dans différents quarts de travail au cours de sa carrière.

Les changements imposés par les quarts de travail au cycle circadien d’une personne sont la cause de l’apparition de problèmes cognitifs, selon les experts. Les impacts sont plus grands chez les adultes plus âgés.

Le cycle circadien permet au corps de programmer plusieurs fonctions vitales, comme le sommeil, l’activité hormonale, la température du corps, la faim et la digestion.

Déséquilibrer le cycle augmente les risques de développer plusieurs problèmes de santé, comme des maladies chroniques, des troubles dépressifs, du surpoids, du diabète de type 2, des problèmes cardiaques et des migraines.